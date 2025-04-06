"Боже, какая милота": дружелюбный дельфин стал звездой сети, обнимая посетителей (видео)

Один из обитателей дельфинария решил обнять посетителя, который спустился в бассейн для контакта с млекопитающим. Дружелюбного дельфина похвалили все комментаторы и тоже заявили, что были бы не против таких обнимашек.

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Видео с соответствующим роликом разместил развлекательный канал ViralHog в Youtube.

На кадрах заметно, что неизвестный мужчина вместе еще с несколькими посетительницами спустился к одному из бассейнов, где живет млекопитающее. После того, как животное замечает человека, оно подплывает к мужчине и обнимает его.

В ответ посетитель бассейна также обнимает млекопитающего, а затем решает немного поиграть с млекопитающим. Мужчина делает вид, что будто кладет свою голову между челюстями животного. Однако посетители предупреждают, что лучше этого не делать, потому что дельфин "может откусить голову", а после "небольшого трюка" млекопитающее плещет ластами мужчине в ответ на его аплодисменты.

В то же время во время ролика авторы канала добавили смешные реплики, где обыгрывали ситуацию так, будто объятия дельфина и мужчины являются встречей двух друзей, которые давно не виделись. В частности, перед объятиями можно заметить реплики "Бро, я скучал по тебе!", "Как у тебя дела?", а когда мужчина осторожно вкладывает голову в челюсти животного, то можно увидеть реплику: "Бро, я тебе не крокодил!".

В комментариях к ролику, все отметили дружелюбие и теплоту момента. Чаще всего увиденное на видео комментировали следующим образом:

"Теперь понимаете, почему дельфины — самые умные из всех морских существ?";

"Мне тоже такие объятия не помешают!"

"Боже, какая милота!";

"Обожаю дельфинов";

"Это — то, чего сейчас очень многим людям не хватает: простые и обычные объятия!".

Ранее сообщалось, почему дельфины катаются на волнах перед лодками. Дельфинов часто можно встретить в океане, которые плавают на волнах возле носа лодки, однако ученые до сих пор спорят, зачем они это делают.

Впоследствии стало известно, как дельфины встретили астронавтов после возвращения на Землю. Кадры с дрона показывают, как дельфиньи плавники появляются вокруг обгоревшего космического корабля, пока он качается на воде.