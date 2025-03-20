Астронавты NASA вернулись домой после 9 месяцев в космосе: первыми их встретили дельфины (видео)

Кадры с дрона показывают, как дельфиньи плавники появляются вокруг обгоревшего космического корабля, пока он качается на воде.

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После невероятных 9 месяцев, проведенных на Международной космической станции, астронавты NASA Суни Уильямс и Бутч Уилмор наконец-то вернулись на Землю. Астронавты застряли на МКС в июне после того, как прошлым летом космический корабль Starliner компании Boeing был признан непригодным для их возвращения из-за ряда технических проблем, пишет Futurism.

Возвращение астронавтов превратили в настоящую перепалку, возложив вину за многочисленные задержки на администрацию экс-президента США. Это спровоцировало ссору между генеральным директором SpaceX Илоном Маском и несколькими бывшими и действующими астронавтами. К счастью, дикая природа имела свои планы на возвращение астронавтов.

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Исследователи засняли, как после приводнения в Мексиканском заливе Уильямс и Уилмор были встречены любопытной стаей дельфинов. Кадры с дрона показывают, как дельфиньи плавники появляются вокруг обгоревшего, похожего на пулю космического корабля Crew Dragon, пока он качается на воде.

Во время прямой веб-трансляции ведущая инженер-менеджер по системам качества SpaceX Кейт Тайс заявила, что на кадрах видна группа дельфинов, которые хотят приблизиться к космическому кораблю, чтобы разведать ситуацию, а, возможно, и поиграть. В течение нескольких минут дельфины возбужденно плавали вокруг необычного корабля, пока инженеры готовились поднять Dragon на борт близлежащей баржи.

К счастью, дельфины, похоже, не подверглись какой-либо опасности, проверяя приземлившийся космический корабль. По словам директора по управлению миссией SpaceX Dragon Сары Уокер, было невероятно забавно наблюдать за тем, как дельфины кружат вокруг космического корабля, приземлившегося в Мексиканском заливе.

Отметим, что в 2020 году во время приводнения первой в истории пилотируемой миссии Dragon на космическую станцию лодки приблизились к космическому кораблю, чтобы рассмотреть его поближе. Исследователи отмечают, что тогда опасность заключалась в ядовитых парах, висящих в этом районе. Тогда администратор NASA Джим Брайденстайн заявил, что вся Америка "очень хотела увидеть приземление капсулы в воде", однако он также заявил, что в следующий раз исследователям следует сделать это лучше.

Ранее Фокус писал о том, что ученые из NASA выяснили, почему на Марсе постоянно появляются жуткие "пауки".