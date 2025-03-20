Астронавти NASA повернулися додому після 9 місяців у космосі: першими їх зустріли дельфіни (відео)

Кадри з дрона показують, як дельфінячі плавники з'являються навколо обгорілого космічного корабля, поки він гойдається на воді.

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Після неймовірних 9 місяців, проведених на Міжнародній космічній станції, астронавти NASA Суні Вільямс і Бутч Вілмор нарешті повернулися на Землю. Астронавти застрягли на МКС у червні після того, як минулого літа космічний корабель Starliner компанії Boeing було визнано непридатним для їхнього повернення через низку технічних проблем, пише Futurism.

Повернення астронавтів перетворили на справжню перепалку, поклавши провину за численні затримки на адміністрацію експрезидента США. Це спровокувало сварку між генеральним директором SpaceX Ілоном Маском і кількома колишніми та чинними астронавтами. На щастя, дика природа мала свої плани на повернення астронавтів.

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Дослідники зняли, як після приводнення в Мексиканській затоці Вільямс і Вілмор були зустрінуті цікавою зграєю дельфінів. Кадри з дрона показують, як дельфінячі плавники з'являються навколо обгорілого, схожого на кулю космічного корабля Crew Dragon, поки він гойдається на воді.

Під час прямої вебтрансляції провідна інженерка-менеджерка з систем якості SpaceX Кейт Тайс заявила, що на кадрах видно групу дельфінів, які хочуть наблизитися до космічного корабля, щоб розвідати ситуацію, а, можливо, і погратися. Протягом кількох хвилин дельфіни збуджено плавали навколо незвичайного корабля, поки інженери готувалися підняти Dragon на борт прилеглої баржі.

На щастя, дельфіни, схоже, не наразилися на будь-яку небезпеку, перевіряючи космічний корабель, що приземлився. За словами директора з управління місією SpaceX Dragon Сари Вокер, було неймовірно кумедно спостерігати за тим, як дельфіни кружляють навколо космічного корабля, що приземлився в Мексиканській затоці.

Зазначимо, що 2020 року під час приводнення першої в історії пілотованої місії Dragon на космічну станцію човни наблизилися до космічного корабля, щоб роздивитися його ближче. Дослідники зазначають, що тоді небезпека полягала в отруйних парах, що висять у цьому районі. Тоді адміністратор NASA Джим Брайденстайн заявив, що вся Америка "дуже хотіла побачити приземлення капсули у воді", однак він також заявив, що наступного разу дослідникам слід зробити це краще.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з NASA з'ясували, чому на Марсі постійно з'являються моторошні "павуки".