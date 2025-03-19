Летіли на 8 днів, а застрягли в космосі на 9 місяців: астронавти NASA повернулися додому (відео)

9,5 місяців замість запланованих 8 днів провели на орбіті астронавти Баррі Вілмор і Суніта Вільямс, але тепер їхня місія нарешті завершилася.

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Астронавти NASA Баррі Вілмор і Суніта Вільямс, найімовірніше, не хотіли увійти в історію, як астронавти, які застрягли на борту Міжнародної космічної станції (МКС) на 9,5 місяців, хоча мали провести там не більше 8 днів. Вони могли увійти в історію, як перший екіпаж космічного корабля Starliner компанії Boeing, який успішно здійснив політ у космос і назад. Але все пішло не так, як планувалося, а тому з червня минулого року астронавти NASA чекали, коли ж вони зможуть повернутися додому. Їхнє повернення відбулося у вівторок, 18 березня, пише Live Science.

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Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX почав політ із МКС на Землю о 7:05 за Києвом у вівторок, 18 березня. На його борту перебував екіпаж проблемного корабля Starliner, астронавти NASA Баррі Вілмор і Суніта Вільямс, а також астронавти місії Crew-9, американець Нік Гейг і росіянин Олександр Горбунов. Через 17 годин польоту всі четверо успішно приводнилися в Мексиканській затоці біля берегів Флориди (США), а саме о 23:57 за Києвом 18 березня. Вільямс і Вілмор, здавалося, перебували в доброму гуморі, оскільки їхня місія, що мала тривати лише 8 днів, тривала майже 300 днів. Але нарешті вона завершилася.

Капсула Crew Dragon із чотирма астронавтами на борту опустилася у води Мексиканської затоки за допомогою парашутів Фото: NASA

Ця пара астронавтів NASA вирушила на МКС у рамках першого випробувального польоту космічного корабля Starliner компанії Boeing з екіпажем на початку червня минулого року. Але незабаром після того, як космічний корабель вийшов на орбіту, виникла низка проблем, включно з витоками гелію і виходом з ладу рухових систем. У NASA вирішили не ризикувати життям астронавтів, а тому корабель Starliner повернувся на Землю без екіпажу у вересні 2024 року. Вілмор і Вільямс залишилися на МКС і провели сотні наукових експериментів, обслуговували системи станції та виходили у відкритий космос.

Зліва направо: Баррі Вілмор, Олександр Горбунов, Нік Гейг і Суніта Вільямс усередині корабля Crew Dragon компанії SpaceX Фото: NASA

Щоб ці астронавти могли повернутися додому, на космічному кораблі Crew Dragon місії Crew-9 було залишено два вільних місця, а тому у вересні 2024 року на МКС вирушили тільки Гейг і Горбунов. Як уже писав Фокус, 16 березня на МКС прибув новий екіпаж, а тому Вілмор, Вільямс, Гейг і Горбунов вирушили додому.

Суніта Вільямс у підсумку провела в космосі за свою кар'єру 608 днів, а Вілмор — 464 дні. Водночас вони не змогли побити рекорд тривалості перебування на орбіті, який належить росіянину Валерію Полякову. У середині 90-х років минулого століття він провів на орбіті 437 днів.

Що стосується космічного корабля Starliner, то його майбутнє залишається туманним. Незважаючи на те, що він навряд чи знову здійснить політ у 2025 році, як планувалося раніше в разі успішного випробування, компанія Boeing заявила, що, як і раніше, впевнена у своєму кораблі і хоче отримати дозвіл на новий політ у космос.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що на зворотному боці Місяця існував океан, але не з води. Дослідження зразків гірської породи зі зворотного боку Місяця дає нове уявлення про вулканічне минуле супутника Землі.

Що стосується місій NASA, то космічне агентство в 2028 році збирається відправити в космос вертоліт з ядерним двигуном, який буде досліджувати найбільший супутник Сатурна — Титан. Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що на Титані існує велика загроза для цього літального апарату.