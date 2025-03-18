На зворотному боці Місяця існував океан, але не з води: що виявили вчені (фото)

Дослідження зразків гірської породи зі зворотного боку Місяця дає нове уявлення про вулканічне минуле супутника Землі та еволюцію його мантії.

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Вчені провели новий аналіз зразків місячної породи, які зібрав китайський посадковий модуль "Чан'е-6" на зворотному боці Місяця. У результаті вчені отримали цінну інформацію про історію супутника Землі, а особливо про історію прихованого від нас боку Місяця. Як показало дослідження, опубліковане в журналі Science, на зворотному боці Місяця, знаходився величезний океан з магми, пише Space.

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25 червня 2024 року капсула з місячними зразками здійснила посадку на території Китаю

Китайський посадковий модуль "Чан'е-6" приземлився на зворотному боці Місяця 2 червня 2024 року, після чого він зібрав цінні зразки місцевої гірської породи. Уже 6 червня модуль відправив у космос капсулу з місячними зразками, яка приземлилася в Китаї 25 червня минулого року. Усередині капсули було майже 2 кг зразків місячної породи.

6 червня 2024 року модуль "Чан'е-6" відправив у космос капсулу з місячними зразками

Китайські вчені провели новий цих аналіз зразків і знайшли підтвердження переважної теорії про ранню історію Місяця. Науковці підтвердили, що на самому початку свого існування Місяць був вкритий океаном із розплавленої рідкої магми, який, імовірно, проіснував протягом від кількох десятків до кількох сотень мільйонів років.

Під час дослідження місячного базальту вчені виявили, що ці породи мають схожий склад із базальтами з низьким вмістом титану, зразки яких ще в 70-х роках минулого століття зібрали на видимій стороні Місяця астронавти місій "Аполлон". Виявлений зв'язок між різними гірськими породами допоміг ученим скласти повнішу картину вулканічних процесів на Місяці.

Водночас частина зразків, зібраних модулем "Чан'є-6", відрізняється від зразків, зібраних астронавтами місій "Аполлон" за співвідношенням певних ізотопів урану та свинцю. Учені пояснюють це тим, що удар величезного астероїда приблизно 4,2 млрд років тому, який утворив басейн Південний полюс — Ейткен, завширшки приблизно 2500 км, де зібрав зразки модуль "Чан'е-6", змінив хімічні та фізичні властивості мантії Місяця в цьому регіоні.

Зворотний бік Місяця. Потемніння внизу — це басейн Південний полюс — Ейткен Фото: NASA

Модуль "Чан'є-6" став другим китайським апаратом, який зібрав зразки породи на Місяці, після того, як це зробив у 2020 році модуль "Чан'є-5", але на видимій стороні Місяця. Аналіз зразків гірських порід з різних боків Місяця показує, що вони сильно відрізняються, зокрема вони мають різну щільність, структуру і концентрацію характерних хімічних сполук і елементів.

За словами вчених, подальший аналіз зразків зі зворотного боку Місяця може призвести до появи нових теорій щодо походження та еволюції супутника Землі.

Як уже писав Фокус, переважною теорією походження Місяця є модель ударного формування Місяця. Вона припускає, що наш природний супутник є частиною Землі й утворився внаслідок сильного удару по нашій планеті величезного кам'янистого об'єкта.

Як уже писав Фокус, вода може перебувати в такому стані, що одночасно вона є і рідиною, і газом. Тепер же вчені розкрили секрет цього надкритичного стану води.