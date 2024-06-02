Ще жодна країна цього не робила: Китай здійснив посадку на зворотному боці Місяця (відео)

Китай вдруге зміг успішно приземлити свій модуль на загадковій стороні Місяця. Але цього разу місія набагато важливіша.

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Китайський посадковий модуль "Чан'є-6" у неділю, 2 червня, о 1:23 за Києвом, успішно здійснив посадку в кратері Аполлон, що розташований усередині величезного кратера Басейн Південний полюс — Ейткен на зворотному боці Місяця. Це вже друге успішне приземлення на загадковій стороні природного супутника Землі, яке зміг здійснити Китай за 5 років. Ще жодна країна у світі не приземляла своїх апаратів на зворотному боці Місяця, пише Space.

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Першу частину місії "Чан'е-6" виконано успішно, тобто модуль приземлився в заздалегідь позначеному регіоні, як повідомило Китайське національне космічне управління. Тепер, якщо все піде за планом, то Китай увійде в історію, як країна, апарат якої вперше зміг зібрати і відправити на Землю зразки місцевого ґрунту саме з невидимого для нас боку Місяця.

Як відомо, Місяць завжди звернений до Землі тільки однією стороною, а тому всі місії на супутник Землі були спрямовані на видимий бік нашого супутника. 5 років тому тільки Китай уже приземлив там свій модуль "Чан'е-4". Місії на зворотний бік Місяця є складними, адже там більш пересічена місцевість і важко підтримувати зв'язок із Землею. Але Китай відправив на орбіту Місяця спеціальний супутник-ретранслятор.

Першу частину місії "Чан'е-6" виконано успішно, тобто модуль приземлився в заздалегідь позначеному регіоні, як повідомило Китайське національне космічне управління. Тепер, якщо все піде за планом, то Китай увійде в історію, як країна, апарат якої вперше зміг зібрати і відправити на Землю зразки місцевого ґрунту саме з невидимого для нас боку Місяця... Фото: space.com

У рамках місії "Чан'є-6" на Місяць вирушили не тільки посадковий модуль, а й орбітальний апарат зі спеціальною капсулою для доставки зібраних зразків на Землю. Модуль за допомогою своєї роботизованої руки та бура має зібрати зразки породи на поверхні Місяця, а також із глибини до 2 метрів під ним. Зокрема, очікується, що буде зібрано приблизно 2 кг місячного пилу та каміння протягом 2 днів.

Після цього підйомний апарат із контейнером, де зберігаються зразки, полетить на орбіту Місяця, передасть свій вантаж орбітальному апарату і в капсулі частина місячного ґрунту відправиться на Землю. Очікується, що посадка капсули має відбутися на півночі Китаю 25 червня.

За допомогою отриманих зразків вчені хочуть з'ясувати, чому зворотний бік Місяця сильно відрізняється від видимого боку нашого супутника. Також це дасть можливість краще вивчити історію та еволюцію Місяця. Китайські вчені зможуть порівняти зразки місячної породи з тими, що були доставлені на Землю 2020 року в рамках місії "Чан'е-5". Але тоді зразки були зібрані на видимій стороні Місяця.

У китайській місячній програмі "Чан'е" вже успішно відбулося 6 місій на Місяць. У 2007 і 2010 році на орбіту навколо Місяця були відправлені апарати "Чан'е-1" і "Чан'е-2" відповідно. У 2013 році Китай вперше посадив свій модуль на видимій стороні Місяця.

Нагадуємо, що нещодавно китайські астронавти встановили рекорд за тривалістю перебування відкритому космосі. Вони перебували за межами космічної станції "Тяньгун" понад 8 годин і ще жоден китайський астронавт до цього не був так довго у відкритому космосі, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як давно відбувається виверження вулканів на супутнику Юпітера Іо. Нагадуємо, що це єдине місце в Сонячній системі, де знаходиться величезна кількість вулканів.