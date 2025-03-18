На обратной стороне Луны существовал океан, но не из воды: что обнаружили ученые (фото)

Исследование образцов горной породы с обратной стороны Луны дает новое представление о вулканическом прошлом спутника Земли и эволюции ее мантии.

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Ученые провели новый анализ образцов лунной породы, которые собрал китайский посадочный модуль "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны. В результате ученые получили ценную информацию об истории спутника Земли, а особенно об истории скрытой от нас стороны Луны. Как показало исследование, опубликованное в журнале Science, на обратной стороне Луны, находился огромный океан из магмы, пишет Space.

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25 июня 2024 капсула с лунными образцами совершила посадку на территории Китая

Китайский посадочный модуль "Чанъэ-6" приземлился на обратной стороне Луны 2 июня 2024 года, после чего он собрал ценные образцы местной горной породы. Уже 6 июня модуль отправил в космос капсулу с лунными образцами, которая приземлилась в Китае 25 июня прошлого года. Внутри капсулы находились почти 2 кг образцов лунной породы.

6 июня 2024 года модуль "Чанъэ-6" отправил в космос капсулу с лунными образцами

Китайские ученые провели новый этих анализ образцов и нашли подтверждение преобладающей теории о ранней истории Луны. Ученые подтвердили, что в самом начале своего существования Луна была покрыта океаном из расплавленной жидкой магмы, который, вероятно, просуществовал в течение от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов лет.

Во время исследования лунного базальта ученые обнаружили, что эти породы имеют схожий состав с базальтами с низким содержанием титана, образцы которых еще в 70-х годах прошлого века собрали на видимой стороне Луны астронавты миссий "Аполлон". Обнаруженная связь между разными горными породами помогла ученым составить более полную картину вулканических процессов на Луне.

В то же время часть образцов, собранных модулем "Чанъэ-6", отличается от образцов, собранных астронавтами миссий "Аполлон" по соотношению определенных изотопов урана и свинца. Ученые объясняют это тем, что удар огромного астероида примерно 4,2 млрд лет назад, который создал бассейн Южный полюс — Эйткен, шириной примерно 2500 км, где собрал образцы модуль "Чанъэ-6", изменил химические и физические свойства мантии Луны в этом регионе.

Обратная сторона Луны. Потемнение внизу - это бассейн Южный полюс - Эйткен Фото: NASA

Модуль "Чанъэ-6" стал вторым китайским аппаратом, который собрал образцы породы на Луне, после того, как это сделал в 2020 году модуль "Чанъэ-5", но на видимой стороне Луны. Анализ образцов горных пород с разных сторон Луны показывает, что они сильно отличаются, в частности они имеют разную плотность, структуру и концентрацию характерных химических соединений и элементов.

По словам ученых, дальнейший анализ образцов с обратной стороны Луны может привести к появлению новых теорий относительно происхождения и эволюции спутника Земли.

Как уже писал Фокус, преобладающей теорией происхождения Луны является модель ударного формирования Луны. Она предполагает, что наш естественный спутник является частью Земли и образовался в результате сильного удара по нашей планете огромного каменистого объекта.

Как уже писал Фокус, вода может находится в таком состоянии, что одновременно она является и жидкостью, и газом. Теперь же ученые раскрыли секрет этого сверхкритического состояния воды.