Корабель SpaceX прибув на МКС, щоб забрати додому застряглих у космосі астронавтів (відео)

Астронавти NASA, які провели на орбіті майже 10 місяців замість 8 днів, нарешті повернуться на Землю.

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Космічний корабель компанії SpaceX Ілона Маска прибув на Міжнародну космічну станцію (МКС) у неділю, 16 березня. На його борту перебували четверо нових членів екіпажу орбітальної станції. На цьому кораблі після тривалого перебування на орбіті нарешті повернуться додому двоє астронавтів NASA, які перебувають у космосі з червня минулого року. Вони мали покинути станцію майже 10 місяців тому, пише Space.

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Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX успішно стикувався з МКС, і астронавти місії Crew-10 змогли перейти всередину космічної станції, де на них чекав екіпаж, який вони мають змінити на орбіті. Політ місії Crew-10 тривав 28 годин після того, як космічний корабель із чотирма астронавтами на борту вирушив у космос на ракеті-носії Falcon 9 у п'ятницю, 14 березня. Стикування корабля і МКС відбулося в той час, коли орбітальна станція перебувала на висоті 418 км над Атлантичним океаном.

На МКС прибули астронавти NASA Енн Макклейн і Ніколь Айєрс, японець Такуя Оніші та росіянин Кирило Пєсков. Цей квартет пробуде на борту МКС приблизно півроку, що є звичайною тривалістю місій для екіпажів космічної станції. Ці астронавти замінять поточний екіпаж станції: Ніка Гейга, Суніту Вільямс і Баррі Вілмора з NASA, а також росіянина Олександра Горбунова.

Чотири астронавти місії Crew-10 (у синіх літніх костюмах) прибули на борт Міжнародної космічної станції 16 березня 2025 року Фото: NASA

Гейг і Горбунов прибули на МКС наприкінці вересня минулого року в рамках місії Crew-9. Але Вільямс і Вілмор перебувають на орбіті з початку червня минулого року, хоча їхня місія мала тривати приблизно 8 днів. Ці астронавти NASA прибули на МКС на космічному кораблі Starliner компанії Boeing і це був перший пілотований політ цього корабля, який мав показати, що він здатен виконувати такі місії на орбіту.

Але у корабля я Starliner виникли проблеми з двигунами, і врешті-решт його повернули додому без екіпажу на початку вересня минулого року. Таким чином Вільямс і Вілмор продовжили своє перебування на МКС. У NASA ухвалили рішення забрати застряглих на орбіті астронавтів за допомогою космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX, який доставив на орбіту астронавтів місії Crew-9. Для цього було вирішено відправити в космос не чотирьох, як зазвичай, астронавтів, а тільки двох, щоб залишилося місце для екіпажу Starliner.

Тепер Гейг, Вільямс, Вілмор і Горбунов повернуться додому на кораблі Crew Dragon місії Crew-9 не раніше ніж у середу, 19 березня.

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