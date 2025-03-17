Корабль SpaceX прибыл на МКС, чтобы забрать домой застрявших в космосе астронавтов (видео)

Астронавты NASA, которые провели на орбите почти 10 месяцев вместо 8 дней, наконец-то вернуться на Землю.

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Космический корабль компании SpaceX Илона Маска прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в воскресенье, 16 марта. На его борту находились четверо новых членов экипажа орбитальной станции. На этом корабле после длительного пребывания на орбите наконец-то вернуться домой двое астронавтов NASA, которые находятся в космосе с июня прошлого года. Они должны были покинуть станцию почти 10 месяцев назад, пишет Space.

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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно стыковался с МКС и астронавты миссию Crew-10 смогли перейти внутрь космической станции, где их ожидал экипаж, который они должны сменить на орбите. Полет миссии Crew-10 продолжался 28 часов после того, как космический корабль с четырьмя астронавтами на борту отправился в космос на ракете-носителе Falcon 9 в пятницу, 14 марта. Стыковка корабля и МКС произошла в то время, когда орбитальная станция находилась на высоте 418 км над Атлантическим океаном.

На МКС прибыли астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, японец Такуя Ониши и россиянин Кирилл Песков. Этот квартет пробудет на борту МКС примерно полгода, что является обычной продолжительностью миссий для экипажей космической станции. Эти астронавты заменят текущий экипаж станции: Ника Хейга, Суниту Уильямс и Барри Уилмора из NASA, а также россиянина Александра Горбунова.

Четыре астронавта миссии Crew-10 (в синих летных костюмах) прибыли на борт Международной космической станции 16 марта 2025 года Фото: NASA

Хейг и Горбунов прибыли на МКС в конце сентября прошлого года рамках миссии Crew-9. Но Уильямс и Уилмор находятся на орбите с начала июня прошлого года, хотя их миссия должна была продолжаться примерно 8 дней. Эти астронавты NASA прибыли на МКС на космическом корабле Starliner компании Boeing и это был первый пилотируемый полет этого корабля, который должен был показать, что он способен выполнять такие миссии на орбиту.

Но у корабля я Starliner возникли проблемы с двигателями, и в конце концов его вернули домой без экипажа в начале сентября прошлого года. Таким образом Уильямс и Уилмор продолжили свое пребывание на МКС. В NASA приняли решение забрать застрявших на орбите астронавтов с помощью космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, который доставил на орбиту астронавтов миссии Crew-9. Для этого было решено отправить в космос не четырех, как обычно, астронавтов, а только двух, чтобы осталось место для экипажа Starliner.

Теперь Хейг, Уильямс, Уилмор и Горбунов вернуться домой на корабле Crew Dragon миссии Crew-9 не ранее чем в среду, 19 марта.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что известная массивная черная дыра ведет себя очень странно, и это пока невозможно объяснить. Черная дыра, создавшая блазар, теперь не поддается классификации, ведь она ведет себя, как космический хамелеон.

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