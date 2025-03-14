Неизвестная физика: массивная черная дыра ведет себя очень странно, и это сложно объяснить

Известная черная дыра, создавшая блазар, теперь не поддается классификации, ведь она ведет себя, как космический хамелеон.

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Блазарами называют активными ядра галактик, где находится сверхмассивная черная дыра. Эти яркие объекты, созданные черной дырой, отличаются от квазаров тем, что они направляют струи ионизированной плазмы в сторону Земли. В зависимости от свойств электромагнитного излучения, испускаемого струями, астрономы делят блазары на разные классы. Но оказалось, что давно известный блазар BL Ящерицы теперь не поддается классификации из-за своего очень странного поведения. Но причины этого неизвестны. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

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Когда сверхмассивная черная дыра в центре галактики активно поглощает материю она создает активное галактическое ядро. Как известно черные дыры потому и называются черными, что не излучают свет. Но в процессе накопления материи вокруг себя черные дыры заставляют эту материю светится. В таком случае образуется квазар. Сверхмассивные черные дыры поглощают не всю материю и часть ее вылетает в космос почти со скоростью света в виде ионизированных струй плазмы. Если такая струя направлена в сторону нашей планеты, то данный объект называется блазаром. Свет квазаром и блазаров настолько яркий, что он часто перекрывает весь свет звезд в галактике. Поэтому сама активные галактики, где есть такие объекты называют также квазарами или блазарами.

Астрономы с помощью космических телескопов провели новое исследование известного блазара BL Ящерицы, который был обнаружен почти 100 лет назад и находится на расстоянии 900 млн световых лет от нас. Ученые провели наблюдение с использованием широкого диапазона длин волн света.

Блазарами называют активными ядра галактик, где находится сверхмассивная черная дыра. Эти яркие объекты, созданные черной дырой, отличаются от квазаров тем, что они направляют струи ионизированной плазмы в сторону Земли. Иллюстрация Фото: NASA

Блазары интересуют астрофизиков не в последнюю очередь потому, что ориентация струй и движение частиц в них приводят к различным эффектам, которые описывает общая теория относительности Эйнштейна. Ученые провели анализ энергии электромагнитного излучения, которое выпускает блазар BL Ящерицы.

Блазары разделяют на радиоквазары с плоским спектром и объекты BL Ящерицы, которые имеют более слабое излучение, а их название связано с исследуемым блазаром. Объекты BL Ящерицы делятся на три класса в зависимости от энергетического спектра их излучения: низкочастотные, высокочастотные и промежуточные.

Ранее астрофизики считали, что блазар BL Ящерицы относится к промежуточному классу. Но новое наблюдение показало, что этот блазар периодически меняет энергетический спектр электромагнитного излучения, а потому может одновременно принадлежать к трем класса объектов BL Ящерицы. То есть он ведет себя как космический хамелеон, но объяснить физику, которая лежит в основе этого явления ученые пока не могут. У астрофизиков есть несколько рабочих теорий, которые требуют проверки, а пока что блазар BL Ящерицы нельзя точно классифицировать.

Как уже писал Фокус, новое открытие разрушило фундаментальное правило ядерной физики, ведь оказалось, что свинец не такой, как мы думаем. Физики провели эксперимент с изотопом под названием свинец-208 и оказалось, что ядро его атома имеет неожиданную форму.

Также Фокус писал о том, что новое исследование предоставило доказательства того, что черные дыры испаряются, и ученые считают, что они увидели частицу, которая является побочным продуктом исчезновения черной дыры, которой еще никто никогда не видел.