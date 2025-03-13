В черной дыре нет сингулярности, но есть проход в другой мир: что выяснили физики

Революционная теория меняет представление о том, что находится внутри черной дыры, а также о загадочной темной энергии.

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Черными дырами называются области пространства, где гравитация настолько сильная, что даже свет не может вырваться наружу, не говоря уже о материи. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, все, что окажется за горизонтом событий черной дыры, упадет в ее центр и будет уничтожено огромной гравитацией. Этот центр, известный как сингулярность, является местом, где материя сжимается в бесконечно малую точку. В этой сингулярности наше понимание физики пространства и времени разрушается. С помощью законов квантовой механики, которая описывает природу Вселенной на уровне атомов и более мелких частиц, физики создали теорию, которая предполагает, что сингулярность – это не конец, а новое начало. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Phys.

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Черную дыру част описывают как объект, который поглощает материю и энергию и отправляет все в точку сингулярности, где происходит их исчезновение. Но авторы исследования считают, что черные дыры имеют и другую сторон, так называемую белую дыру, из которой выходит материя и энергия обратно в космос.

Физики использовали упрощенную теоретическую модель черной дыры, известную как плоская черная дыра. Если обычные черные дыры имеют, как считается, сферическую форму, то горизонт событий плоской черной дыры представляет собой плоскую двухмерную поверхность. Физики считают, что такой же горизонт событий может существовать у известных черных дыр.

По словам ученых, используя законы квантовой механики, они пришли к выводу, что сингулярность черной дыры можно заменить областью с большими квантовыми колебаниями, то есть временными изменениями в энергии пространства. В этих областях, в отличие от сингулярности, пространство и время не заканчиваются. Вместо этого они переходят в состояние белой дыры, которая как считают ученые, находится с другой стороны черной дыры. Таким образом в белой дыре может начинаться новый отсчет времени.

При этом авторы исследования считают, что время происходит из таинственной темной энергии, которая заполняет Вселенную и отвечает за ее расширение. Физики считают темную энергию почти как точку отсчета, а энергию и время как взаимодополняющие компоненты, которыми можно их измерять. Ученые считают, что теоретически можно пройти через черную дыру и выйти уже из белой дыры, но где можно оказаться и что происходит по ту сторону предположить очень сложно.

Теперь физики намерены провести более глубокое исследование предполагаемой связи между природой времени на самом фундаментальном уровне и таинственной темной энергией.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA впервые обнаружил земной минерал на Марсе, и он может содержать признаки жизни. Марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете крупные кристаллы чистого кварца, которые должны были образоваться в присутствии горячей воды.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые создали металлорганическую молекулу с помощью атомов углерода и радиоактивного изотопа элемента берклий. Но ученые выяснили, что данная молекула противоречит пониманию периодической таблицы.