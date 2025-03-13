У чорній дірі немає сингулярності, але є прохід в інший світ: що з'ясували фізики

Революційна теорія змінює уявлення про те, що знаходиться всередині чорної діри, а також про загадкову темну енергію.

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Чорними дірами називаються області простору, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може вирватися назовні, не кажучи вже про матерію. Згідно із загальною теорією відносності Ейнштейна, все, що опиниться за горизонтом подій чорної діри, впаде в її центр і буде знищено величезною гравітацією. Цей центр, відомий як сингулярність, є місцем, де матерія стискається в нескінченно малу точку. У цій сингулярності наше розуміння фізики простору і часу руйнується. За допомогою законів квантової механіки, яка описує природу Всесвіту на рівні атомів і дрібніших частинок, фізики створили теорію, яка передбачає, що сингулярність — це не кінець, а новий початок. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Phys.

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Чорну діру часто описують як об'єкт, що поглинає матерію та енергію і відправляє все в точку сингулярності, де відбувається їхнє зникнення. Але автори дослідження вважають, що чорні діри мають й іншу сторону, так звану білу діру, з якої виходить матерія та енергія назад у космос.

Фізики використовували спрощену теоретичну модель чорної діри, відому як плоска чорна діра. Якщо звичайні чорні діри мають, як вважається, сферичну форму, то горизонт подій плоскої чорної діри являє собою плоску двомірну поверхню. Фізики вважають, що такий самий горизонт подій може існувати у відомих чорних дір.

За словами вчених, використовуючи закони квантової механіки, вони дійшли висновку, що сингулярність чорної діри можна замінити областю з великими квантовими коливаннями, тобто часовими змінами в енергії простору. У цих областях, на відміну від сингулярності, простір і час не закінчуються. Натомість вони переходять у стан білої діри, яка, як вважають науковці, знаходиться з іншого боку чорної діри. Таким чином у білій дірі може починатися новий відлік часу.

При цьому автори дослідження вважають, що час походить із таємничої темної енергії, яка заповнює Всесвіт і відповідає за його розширення. Фізики вважають темну енергію майже як точку відліку, а енергію і час як взаємодоповнювальні компоненти, якими можна їх вимірювати. Вчені вважають, що теоретично можна пройти через чорну діру і вийти вже з білої діри, але де можна опинитися і що відбувається по той бік припустити дуже складно.

Тепер фізики мають намір провести глибше дослідження передбачуваного зв'язку між природою часу на найфундаментальнішому рівні і таємничою темною енергією.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA вперше виявив земний мінерал на Марсі, і він може містити ознаки життя. Марсохід Perseverance виявив на Червоній планеті великі кристали чистого кварцу, які повинні були утворитися в присутності гарячої води.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше створили металорганічну молекулу за допомогою атомів вуглецю і радіоактивного ізотопу елемента берклій. Але вчені з'ясували, що ця молекула суперечить розумінню періодичної таблиці.