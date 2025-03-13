Марсохід NASA вперше виявив земний мінерал на Марсі: він може містити ознаки життя

Марсохід Perseverance виявив на Червоній планеті великі кристали чистого кварцу, які повинні були утворитися в присутності гарячої води.

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Учені провели аналіз даних, зібраних марсоходом NASA Perseverance і з'ясували, що роботизований колісний апарат уперше виявив на Марсі кристали чистого кварцу. Ці кристали можуть містити добре збережені ознаки стародавнього марсіанського життя. Дослідження опубліковано в журналі Earth and Planetary Science Letters, пише New Scientist.

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Як уже писав Фокус, нещодавно вчені повідомили про те, що за допомогою марсохода Perseverance вони виявили на Марсі несподівані мінерали, що містять алюміній. Ці мінерали могли утворитися тільки у вологому середовищі. Нове дослідження показує, що на Марсі існує такий земний мінерал, як кварц, що являє собою кристали діоксиду кремнію. Це один із найпоширеніших мінералів у корі Землі, але на Марсі його виявили вперше.

Марсохід Perseverance із 2021 року досліджував дно кратера Езеро, який був створений ударом великого астероїда. Учені раніше виявили ознаки того, що на дні кратера було озеро з рідкої води, а отже, там могло існувати позаземне життя. Минулого року марсохід NASA піднявся на край кратера Езеро, де гірські породи відрізняються від того, що можна виявити на його дні.

Автори нового дослідження провели аналіз даних, отриманих марсоходом, і з'ясували, що він виявив великі кристали кварцу, а також інші кристали, які містять кремній, такі як опал і халцедон. Ці мінерали повинні були утворитися тільки за наявності гарячої води. Зараз, як відомо, на поверхні Марса немає води в рідкому вигляді, але вважається, що мільярди років тому вона існувала на Червоній планеті.

Марсохід Perseverance на Червоній планеті Фото: NASA

Вчені провели аналіз спектра світла, відбитого кристалами кварцу і виявилося, що він надзвичайно чистий, тобто в ньому дуже мало інших сполук, порівняно з іншими мінералами, виявленими Perseverance. За словами вчених, єдиним відомим способом утворення таких великих і чистих кристалів кварцу на Землі є наявність потоків гарячої води. Значить цей кварц був утворений на Марсі аналогічним способом. Ці кристали могли утворитися після того, як астероїд створив кратер Єзеро, коли гаряча вода протікала через потріскані гірські породи і взаємодіяла з викинутим внаслідок удару астероїда матеріалом.

Автори дослідження кажуть, що кварц є чудовим мінералом для збереження ознак існування стародавнього життя. Наприклад, у кристалах кварцу віком 3,5 млрд років, знайдених на Землі, були раніше виявлені морфологічні та молекулярні біосигнатури, що свідчать про наявність життя.

Учені вважають, що зразки кристалів кварцу з Марса потрібно доставити на Землю, щоб ретельно їх вивчити, адже вони можуть показати, чи було життя на Марсі в минулому, чи ні.

Нагадуємо, що компанія з Великої Британії активно працює над створенням незвичайної ракети, яка працює на термоядерному синтезі і дасть змогу дістатися до Марса не за 8, а за 4 місяці, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що хіміки створили нову сполуку, яка кидає виклик періодичній таблиці хімічних елементів. Вчені вперше синтезували металорганічну сполуку, що складається з радіоактивного елемента берклій і вуглецю.