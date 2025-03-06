Марсохід NASA переписує історію Марса: на планеті виявлено несподівані мінерали (фото)

Нове відкриття припускає, що Марс був теплішою і вологішою планетою в минулому, а значить там могло існувати позаземне життя.

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Вчені провели аналіз даних, отриманих марсоходом NASA Perseverance, коли той за допомогою своїх приладів провів дослідження дивних каменів на дні кратера Єзеро. Виявилося, що ці камені складаються з несподівано великої кількості алюмінію, що пов'язано з наявністю мінералу каолініт. Такі мінерали зазвичай утворюються тільки в дуже теплому і вологому середовищі. Вчені вважають, що Марс у минулому був більш теплим і вологим світом, ніж передбачалося. Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth & Environment, пише Phys.

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На нашій планеті мінерал каолініт утворюється в місцях, де теплий клімат, а також багато опадів, або ж у гідротермальних системах. А ці місця є ідеальними для існування життя, яким ми його знаємо, кажуть учені.

Каолініт являє собою те, що залишається, коли гірські породи перебувають у поточній воді протягом багатьох століть. Згодом тепла вода вимиває всі хімічні елементи, крім тих, які не розчиняються у воді. Таким чином з'являються камені, які були виявлені на Марсі. Але Червона планета зараз холодна і посушлива, тому відкриття марсохода Perseverance є несподіваним.

Вчені провели аналіз даних, отриманих марсоходом NASA Perseverance, коли той за допомогою своїх приладів провів дослідження дивних каменів на дні кратера Езеро Фото: NASA

За словами вчених, виявлені дивні маленькі камені на Марсі сильно відрізняються від усього, що вони бачили раніше на Червоній планеті. Найцікавіше, що за допомогою камери марсохода вдалося з'ясувати, що на поверхні Марса знаходиться кілька тисяч таких каменів, які розкидані на великій території. Якщо на Землі мінерал каолініт досить м'який, то на Марсі каміння виявилося більш твердим, можливо, через інші процеси, які допомогли йому затвердіти.

Земний каолініт Фото: Wikipedia

У каменях учені також виявили мінерал шпінель, який може утворитися як у магматичному, так і в метаморфічному середовищі і може бути виявлений в осадових породах. Наразі неясно, чи утворився каолініт навколо мінералу шпінель, чи останній утворився з каолініту.

Земний мінерал шпінель Фото: Wikipedia

З огляду на те, що каолініти містять приблизно 14% води, вчені вважають, що вода, яка колись текла поверхнею Марса, могла залишитися саме в таких мінералах.

З огляду на нові дані, вчені припускають, що на Марсі були необхідні умови для виникнення і підтримки мікробного життя. Також автори дослідження кажуть, що вони поки не знають точного джерела походження дивних каменів і сподіваються, що майбутні дані марсохода Perseverance допоможуть це з'ясувати.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, що неможливі надпровідники існують у нашому Всесвіті. Надпровідники за кімнатної температури поки що виявити не вдалося, але фізики дійшли висновку, що фундаментальні постійні Всесвіту дають їм змогу існувати.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження змінює уявлення про те, як формуються такі планети, як Юпітер. Виявляється, що величезні планети були створені швидше, ніж очікувалося.