Суперечить теоріям: гігантські планети у Всесвіті були створені раніше, ніж вважали астрономи

Нове відкриття кидає виклик існуючим теоріям щодо віку протопланетних дисків.

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Учені з'ясували, що екзопланети з масою, схожою на масу Юпітера, утворилися набагато раніше, ніж вважалося. Результати дослідження, опублікованого в журналі The Astrophysical Journal, дають нову інформацію про терміни накопичення великої кількості газу, а також твердих частинок для створення величезних планет, таких як Юпітер, пише Phys.

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Планети формуються в протопланетних дисках, що складаються з газу і підле, які оточують молоді зірки. Вчені дійшли висновку, що газові гіганти, такі як Юпітер, формуються, коли протопланетні диски набагато молодші, ніж вважали астрономи.

Екзопланетами називають світи за межами Сонячної системи, але їхнє походження і фактори, що впливають на їхнє формування, все ще багато в чому залишаються загадкою. Раніше вважалося, що для повного формування газового гіганта, такого як Юпітер, потрібно від 3 до 5 млн років, але нові спостереження свідчать, що таким планетам необхідно всього 1-2 млн років.

Це відкриття кидає виклик існуючим теоріям щодо віку протопланетних дисків, з яких утворилися ці величезні планети. Результати нового дослідження можуть призвести до зміни теорій формування планет.

За словами вчених, зазвичай формування планет відбувається за схемою "від низу до верху", тобто невеликі об'єкти накопичують матеріал, утворюючи більшу планету і це займає багато часу. Але існує також припущення, що планети формуються внаслідок розпаду великих згустків матерії в протопланетному диску.

Астрономи вивчили відносно невеликий вибір величезних екзопланет, про які вже було багато інформації, і їхні властивості порівняли з такими планетами, як Юпітер і Сатурн.

Виявилося, що ці планети, як і Юпітер, сформувалися набагато раніше, ніж припускали вчені. Це відкриття засноване на напрочуд великій кількості твердих речовин, які накопичували ці планети.

Усі матеріали, які накопичуються на початку формування планети, збільшують металічність її атмосфери, тобто кількість важких хімічних елементів. Спостерігаючи за слідами, які залишають ці метали, можна виміряти кількість твердих речовин, які колись зібрала планета. Що вища металічність, то більше твердих речовин і металів перебуває в атмосфері гігантського світу.

Учені виявили, що в середньому гігантські планети, які вивчили астрономи, зібрали стільки твердих речовин, що їхня маса в 50 разів перевищує масу Землі. Це можливо, якщо планета утворилася менш, ніж за 2 млн років у все ще масивному протопланетному диску.

Результати дослідження показують, що будівельні блоки, які використовуються для формування планет, були доступні на більш ранній стадії еволюції протопланетного диска, ніж передбачалося раніше.

Як уже писав Фокус, фізики вперше перетворили світло на тверде тіло, що тече як рідина, і таким чином отримали новий стан матерії. Це досягнення знаменує собою великий прорив у галузі фізики конденсованих станів.

Також Фокус писав про те, що NASA врятувало космічні апарати "Вояджер" від "смерті" в найближчі місяці. Вчені відключили по одному науковому інструменту на апаратах, які подорожують у міжзоряному просторі.