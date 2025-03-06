"Вояджери" смертельно втомилися: NASA врятувало апарати від "смерті" в найближчі місяці

Учені відключили по одному науковому інструменту на апаратах, які подорожують у міжзоряному просторі.

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Інженери з Лабораторії реактивного руху NASA відключили ще кілька наукових інструментів на борту"Вояджер-1" і "Вояджер-2", пише Phys.org.

У заяві йдеться, що 25 лютого на "Вояджері-1" відключили підсистему космічних променів, а 24 березня на "Вояджері-2" буде відключено прилад вимірювання заряджених частинок. По три наукові прилади продовжать роботу на кожному з апаратів.

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Зазначається, що таке рішення було ухвалено для економії енергії, щоб місії пропрацювали якомога довше.

Обидва "Вояджери" були запущені в 1977 році й оснащені радіоізотопною системою живлення, яка виробляє електрику від тепла плутонію, що розпадається. "Вояджер-1" і "Вояджер-2" втрачають близько 4 Вт потужності щороку.

"Вояджери були справжніми рок-зірками космосу з моменту запуску, і ми хочемо, щоб так залишалося й надалі, але запаси енергії закінчуються. Якщо ми не відключимо прилад на кожному Вояджері зараз, у них, імовірно, залишиться лише кілька місяців енергії, перш ніж нам доведеться оголосити про завершення місії", — заявила менеджерка проєкту Вояджер Сюзанна Додд.

На борту двох апаратів було встановлено 10 ідентичних приладів. Деякі з них призначені для збору даних під час прольотів повз планети, а інші були відключені після того, як апарати завершили дослідження газових гігантів Сонячної системи.

Прилади, які залишалися увімкненими досі, відповідали за вивчення геліосфери Сонячної системи. Це своєрідна захисна бульбашка із сонячного вітру та магнітних полів, що відокремлює сферу впливу Сонця від міжзоряного середовища. Апарат "Вояджер-1" дістався до краю геліосфери і увійшов у міжзоряний простір у 2012 році, а "Вояджер-2" сягнув цього кордону у 2018 році. Жоден інший створений людиною космічний апарат не працював у міжзоряному просторі.

У жовтні минулого року з метою економії енергії проєкт відключив плазмовий науковий інструмент "Вояджер-2", який вимірює кількість плазми — електрично заряджених атомів — і напрямок її руху. За останні роки інструмент зібрав лише обмежені дані через свою орієнтацію щодо напрямку руху плазми в міжзоряному просторі. Плазмовий науковий інструмент "Вояджер-1" був відключений багато років тому через погіршення продуктивності.

Підсистема космічних променів, яку вимкнули на "Вояджері-1" минулого тижня, являє собою набір із трьох телескопів, призначених для вивчення космічних променів, включно з протонами з галактики і Сонця. Дані з цих телескопів допомогли науковій групі визначити, коли та де "Вояджер-1" вийшов із геліосфери.

Інструмент, який збираються відключити на "Вояджері-2", вимірює різні іони, електрони і космічні промені, які виходять з нашої сонячної системи і галактики.

Нагадаємо, космічний апарат NASA "Вояджер-1" нещодавно відновив свою роботу, регулярно відправляючи наукові дані на Землю з відстані близько 24,9 млрд кілометрів.