"Вояджер-1" знову на зв'язку: найдальший космічний зонд NASA після аварії надіслав сигнал

Знаменитий космічний апарат, який перебуває за межами Сонячної системи, відновив повноцінну наукову роботу, після технічних труднощів.

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У NASA почали переживати, що найдальший космічний апарат людства "Вояджер-1" назавжди припинив свою роботу ще в листопаді минулого року. У зонда виникли проблеми з передачею корисних даних, але тепер учені заявили, що він надсилає на Землю інформацію з усіх чотирьох наукових приладів, пише Space.

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Минуло півроку відтоді, як зонд "Вояджер-1" перестав передавати нормальні сигнали на Землю з корисною інформацією. Як з'ясувалося, сталася серйозна поломка в одному з його комп'ютерів, який займається збором даних для відправки на Землю. Апарат NASA в листопаді 2023 року почав передавати незрозумілу інформацію, а тому у вчених виникло занепокоєння, що "Водяжер-1" уже припинив свою діяльність у глибокому космосі.

Цей апарат уже 46 років займається дослідженнями космосу, а тому не дивно, що в нього виникла серйозна технічна проблема. Варто ще враховувати той факт, що "Вояджер-1" перебуває за межами Сонячної системи в міжзоряному просторі на відстані приблизно 24 млрд км від Землі.

Протягом кількох місяців інженери NASA шукали причину поломки, і все ж вирішили проблему за допомогою дистанційного керування комп'ютером із Землі. Труднощі в передачі сигналів на таку відстань полягають у тому, що команди інженерів досягають апарату приблизно за 2 дні, а потім ще стільки ж треба очікувати відповідного сигналу.

Як би там не було, наприкінці квітня цього року вперше за кілька місяців "Вояджер-1", завдяки зусиллям інженерів, нарешті почав надсилати зрозумілі дані на Землю. Але інформація приходила тільки з двох із чотирьох наукових приладів зонда. Тепер же, через 2 місяці, ще два прилади також включилися в роботу. За словами вчених з NASA, це була найсерйозніша технічна проблема у "Вояджер-1" з 2010 року.

наприкінці квітня цього року вперше за кілька місяців "Вояджер-1", завдяки зусиллям інженерів, нарешті почав надсилати зрозумілі дані на Землю. Але інформація приходила тільки з двох із чотирьох наукових приладів зонда. Тепер же, 2 місяці потому, ще два прилади також включилися в роботу Фото: space.com

Навіть якби найвіддаленіший на сьогоднішній день апарат NASA назавжди вийшов з ладу, все ж таки цю місію можна було вважати надзвичайно успішною. "Вояджер-1" вирушив у космос у вересні 1977 року для вивчення Юпітера і Сатурна, що він і зробив 1980 року.

Але після цього апарат полетів далі й у 2012 році покинув межі Сонячної системи та вийшов у міжзоряний простір. Таким чином учені отримали важливу інформацію про це загадкове середовище. Також "Вояджер-1" надіслав цінні дані про геліосферу, тобто оболонку, що складається із заряджених сонячних частинок, яка оточує Сонячну систему і захищає її від галактичного випромінювання.

Як повідомили в NASA, місія "Вояджер-1" продовжується і зонд продовжить ще деякий час збирати інформацію про глибокий космос, яку він відправлятиме на Землю. Вчені збираються внести зміни в програмне забезпечення апарата, щоб він міг далі нормально працювати.

Достеменно невідомо, коли вийдуть з ладу ядерні генератори "Вояджера-1", що забезпечують його енергією, хоча раніше передбачалося, що це може трапитися у 2025 році. Але в NASA налаштовані оптимістично і сподіваються, що "Вояджер-1" зможе відзначити свій 50-річний ювілей у 2027 році в робочому стані.

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