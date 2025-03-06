"Вояджеры" смертельно устали: NASA спасло аппараты от "смерти" в ближайшие месяцы

Ученые отключили по одному научному инструменту на аппаратах, которые путешествуют в межзвездном пространстве.

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Инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA отключили еще несколько научных инструментов на борту "Вояджер-1" и "Вояджер-2", пишет Phys.org.

В заявлении говорится, что 25 февраля на "Вояджер-1" был отключен подсистему космических лучей, а 24 марта на "Вояджер-2" будет отключен прибор измерения заряженных частиц. По три научных прибора продолжат работу на каждом из аппаратов.

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Отмечается, что такое решение было принято для экономии энергии, чтобы миссии проработали как можно дольше.

Оба Вояджера были запущены в 1977 году и оснащены радиоизотопной системой питания, которая вырабатывает электричество от тепла распадающегося плутония. "Вояджер-1" и "Вояджер-2" теряют около 4 Вт мощности каждый год.

"Вояджеры были настоящими рок-звездами космоса с момента запуска, и мы хотим, чтобы так оставалось и дальше, но запасы энергии на исходе. Если мы не отключим прибор на каждом Вояджеры сейчас, у них, вероятно, останется всего несколько месяцев энергии, прежде чем нам придется объявить о завершении миссии", — заявила менеджер проекта Вояджер Сюзанна Додд.

На борту двух аппаратов было установлено 10 идентичных приборов. Некоторые из них предназначены для сбора данных во время пролетов мимо планет, а другие были отключены после того, как аппараты завершили исследование газовых гигантов Солнечной системы.

Приборы, которые оставались включенными до сих пор, отвечали за изучение гелиосферы Солнечной системы. Это своеобразный защитный пузырь из солнечного ветра и магнитных полей, отделяющий сферу влияния Солнца от межзвездной среды. Аппарат "Вояджер-1" добрался до края гелиосфера и вошел в межзвездное пространства в 2012 году, а "Вояджер-2" достиг этой границы в 2018 году. Ни один другой созданный человеком космический аппарат не работал в межзвездном пространстве.

В октябре прошлого года в целях экономии энергии проект отключил плазменный научный инструмент "Вояджер-2", который измеряет количество плазмы — электрически заряженных атомов — и направление ее движения. За последние годы инструмент собрал лишь ограниченные данные из-за своей ориентации относительно направления движения плазмы в межзвездном пространстве. Плазменный научный инструмент "Вояджер-1" был отключен много лет назад из-за ухудшения производительности.

Подсистема космических лучей, которая была отключена на "Вояджер-1" на прошлой неделе, представляет собой набор из трех телескопов, предназначенных для изучения космических лучей, включая протоны из галактики и Солнца. Данные с этих телескопов помогли научной группе определить, когда и где "Вояджер-1" вышел из гелиосферы.

Инструмент, который собираются отключить на "Вояджер-2", измеряет различные ионы, электроны и космические лучи, исходящие из нашей солнечной системы и галактики.

Напомним, космический аппарат NASA "Вояджер-1" недавно возобновил свою работу, регулярно отправляя научные данные на Землю с расстояния около 24,9 млрд километров.