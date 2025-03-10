Ракета з термоядерним двигуном скоротить час польоту на Марс на 50%: що відомо (відео)

Британська компанія показала, який вигляд має новий транспортний засіб для швидких польотів через Сонячну систему.

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Компанія Pulsar Fusion з Великої Британії представила ракету з ядерним двигуном, що працює на основі термоядерного синтезу. Ця ракета може вдвічі скоротити час польоту на Марс, а також дасть змогу відносно швидко дістатися до околиць Сонячної системи, пише Interesting Engineering.

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Космічна ракета під назвою Sunbird призначена для того, щоб залишатися на орбіті для швидкого розгортання. Вона приєднується до більших ракет і прискорює їх до далеких світів у найкоротші терміни. Компанія Pulsar Fusion стверджує, що Sunbird може доставити космічний корабель або ракету вагою 1000-2000 кг на Марс приблизно за чотири місяці.

Марс Фото: NASA

Sunbird діє як космічний буксир. У відеоролику можна побачити, як Sunbird приєднується до ракети, схожої на Starship від компанії SpaceX, перед тим, як запустити її на Марс. За допомогою наявних технологій, для польоту на Марс необхідно від 7 до 8 місяців, а отже нова ракета скорочує час польоту на 50%.

Компанія Pulsar Fusion стверджує, що може доставити космічний корабель масою до 1000 кг до Плутона, який розташований на краю Сонячної системи, за чотири роки. Для порівняння космічному апарату NASA "Нові горизонти" для цього знадобилося майже 8 років. Для польоту в систему Сатурна знадобиться приблизно 2 роки, стверджує британська компанія.

Плутон Фото: NASA

Sunbird приводиться в дію двигуном Duel Direct Fusion Drive, який наразі перебуває в розробці. Це компактний термоядерний двигун, який забезпечує значну тягу та потужність. Тобто цей двигун працюватиме на основі термоядерного синтезу, коли при злитті атомів виділяється величезна кількість енергії. Такий самий процес відбувається в надрах Сонця.

Pulsar Fusion почала розробку термоядерного двигуна 2023 року, а його випробування мають розпочатися вже цього року. На 2027 рік заплановано демонстрацію технології на орбіті.

Вважається, що ракети з ядерним двигуном щонайменше вдвічі ефективніші за наявні ракети з хімічним двигуном, адже вони створюють більшу тягу, а отже дають змогу швидше дістатися до місця призначення. Особливу увагу вчених зараз привертає Марс. NASA після того, як буде здійснено висадку астронавтів на Місяць, найближчими роками планує відправити людей на Марс.

Скорочення часу польоту на Червону планету має найважливіше значення для здоров'я астронавтів через вищий вплив космічної радіації під час польоту.

Нагадуємо, що нещодавно завершилася чергова місія космічного літака X-37B, який провів на орбіті понад рік, виконуючи секретні експерименти для Космічних сил США, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що згідно з дослідженням, Марс став ще більше схожий на Землю після недавнього відкриття. Вчені вважають, що ядро Червоної планети таке ж, як і у Землі, хоча раніше вважалося, що воно відрізняється.