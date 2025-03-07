Усередині Марса ховається те саме, що знаходиться в надрах нашої планети: що виявили вчені

Дослідники виявили ще один зв'язок Червоної планети із Землею.

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Вчені провели лабораторний експеримент тут, на Землі, і він показав, що суміш заліза і сірки, з якого складається внутрішнє ядро Марса, кристалізувалася під впливом високої температури і тиску. Це означає, що внутрішнє ядро Марса може бути таким же твердим, як і внутрішнє ядро Землі. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Space.

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Раніше аналіз даних, отриманих посадковим апаратом InSight на Марсі показав, що Марс має рідке внутрішнє ядро, яке, як і зовнішня частина ядра нашої планети, в основному складається з розплавленого заліза. Також вчені припустили, що ядро Марса надто гаряче і складається також з більш легких хімічних елементів, таких як сірка, що знижує ймовірність того, що воно може бути твердим.

Занадто висока температура в ядрі Марса, як передбачалося, не сприяє кристалізації його компонентів. Але автори дослідження припустили, що внутрішнє ядро Марса, де міститься сульфід заліза, здатне бути твердим.

Вчені провели лабораторний експеримент для створення екстремальних умов, подібних до тих, що можуть бути в ядрі Марса, включно з високою температурою і тиском. У ці умови помістили зразки заліза і сірки, щоб визначити кристалічну структуру і щільність сульфіду заліза в ядрі Марса. У результаті експерименту було створено нову кристалічну фазу сульфіду заліза під назвою Fe4+xS3.

Подальші експерименти показали, що сульфід заліза може кристалізуватися з рідини навіть під впливом нижчих температур у межах тих, що існують у ядрі Марса. Вчені вважають, що якщо температура в ядрі Червоної планети впаде нижче рівня майже 1700 градусів Цельсія, то ця фаза сульфіду заліза може кристалізуватися. Отже, таким чином може бути створено тверде внутрішнє ядро Марса.

Для підтвердження цих висновків необхідне подальше вивчення надр Червоної планети. Але вчені вважають, що якщо надра Марса досить охололи, то там може існувати тверде ядро або ж воно може виникнути в майбутньому, коли планета стане холоднішою.

Марс і Земля мають багато спільного: це кам'янисті планети, на поверхні яких існують крижані полярні шапки, вулкани та каньйони. Також Марс має майже 24-годинний день і схожий нахил осі, що дає можливість існувати різним порам року.

Якщо у Марса є тверде ядро, то це робить планету ще більш схожою на Землю. Хоча зараз на Марсі дуже холодно і це пустельна планета, вчені вважають, що в минулому там були моря, річки та озера, наповнені рідкою водою. Можливо, на Марсі навіть існувало мікробне життя.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що вибух близької наднової змінив еволюцію життя на Землі. Дослідники знайшли несподіваний зв'язок між смертю масивної зірки і збільшенням біорізноманіття деяких живих істот на нашій планеті.

Також Фокус писав про те, що Intuitive Machines стала першою в історії приватною компанією, яка успішно посадила вже два космічні апарати на поверхню Місяця. Але обидва рази зіткнулися з непередбачуваними труднощами і поки невідомо, як працюватиме посадковий модуль "Афіна" після посадки на Місяць 6 березня.