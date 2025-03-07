Історична посадка на Місяць: приватний модуль приземлився, але щось пішло не так (відео)

Американська компанія змогла приземлити на Місяці вже два посадкові модулі, але знову посадка пройшла не так, як передбачалося.

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Посадковий модуль американської компанії Intuitive Machines приземлився на Місяці за 160 км від південного полюса в четвер, 6 березня, о 19:31 за Києвом. Таким чином компанія увійшла в історію, адже це поки що єдина приватна фірма, два модулі якої приземлилися на Місяці. Але ця посадка пройшла знову не так, як передбачалося. Хоча посадковий модуль Athena ("Афіна") відправляє дані на Землю і генерує електроенергію, він, схоже, не приземлився повністю у вертикальному положенні, як планувалося, пише Space.

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Зараз на Місяці перебувають два приватні посадкові модулі. Один із них, "Афіна", належить компанії Intuitive Machines, яка в лютому 2024 року увійшла в історію, як перша приватна фірма, модуль якої, "Одіссей", здійснив посадку на Місяці. Другий модуль називається Blue Ghost і його створила американська компанія Firefly Aerospace. Останній уже майже тиждень працює на Місяці.

Під час посадки модуля "Одіссей" торік сталася невелика аварія: зламалася одна з опор посадкового апарату, через що він частково перекинувся на бік. Передбачається, що щось подібне сталося і з модулем "Афіна", який, як вважають у компанії Intuitive Machines, приземлився не в повністю вертикальному положенні. Але необхідні додаткові дані, щоб з'ясувати, що ж сталося насправді.

Посадковий модуль "Афіна" заввишки 4 метри був відправлений на Місяць 26 лютого на борту ракети-носія Falcon 9. Його мета полягала в доправленні наукових приладів і нових технологій на супутник Землі, які допоможуть зібрати цінні дані про навколишнє середовище перед прибуттям на Місяць астронавтів NASA 2027 року.

Регіон південного полюса Місяця, як місце посадки модуля "Афіна", був обраний не випадково. Вважається, що в цьому районі знаходиться багато водяного льоду, особливо на дні постійно затінених кратерів. Цей лід можна використовувати для отримання води, а також кисню і водню, необхідних для створення ракетного палива. Модуль "Афіна" разом із місяцеходами має оцінити обсяг і доступність водяного льоду в цьому районі.

Посадковий модуль "Афіна" Фото: X (Twitter)

Основне корисне навантаження модуля "Афіна" — це пристрій PRIME-1, що складається з бурової установки і мас-спектрометра. За допомогою бура пристрій має добути зразки місячного ґрунту з глибини 1 метр, а за допомогою мас-спектрометра буде проведено оцінку кількості водяного льоду та інших хімічних сполук.

Знімок поверхні Місяця, зроблений під час приземлення модуля "Афіна" Фото: space.com

Також посадковий модуль доставив на Місяць роботизований апарат Grace, який переміщатиметься поверхнею за допомогою стрибків, запускаючи свій двигун для створення тяги. Цей апарат уперше має потрапити в постійно затінений кратер, куди не можуть дістатися колісні місяцеходи.

Посадковий модуль також доставив невеликий місяцехід MAPP, який оснащений оптичними і тепловізійними камерами високої роздільної здатності.

Місяцеходи і модуль "Афіна" підтримуватимуть зв'язок один з одним за допомогою Lunar Surface Communication System від Nokia. Ця технологія допоможе створити першу в історії мережу 4G на Місяці.

Посадковий модуль "Афіна" має працювати на Місяці протягом приблизно 10 днів, але все залежить від того, чи буде він у нормальному стані. Наразі невідомо наскільки сильно постраждав сам модуль і його корисні навантаження.

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