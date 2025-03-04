Схід Сонця на Місяці: після історичної посадки приватний модуль зробив приголомшливий знімок (фото)

Приватний посадковий модуль Blue Ghost почав роботу на поверхні Місяця після недавнього успішного приземлення.

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2 березня посадковий апарат компанії Firefly Aerospace під назвою Blue Ghost увійшов в історію після успішної посадки на поверхню видимої сторони Місяця на території Моря Криз. Він став другим в історії приватним посадковим модулем, який зміг це зробити після подвигу модуля компанії Intuitive Machines у лютому минулого року. Свій перший робочий день на Місяці, у понеділок 3 березня, Blue Ghost почав із того, що за допомогою бортової камери зробив приголомшливу фотографію сходу Сонця на супутнику Землі, пише Space.

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Приватний посадковий модуль Blue Ghost уже розгорнув наукові прилади, які почали збирати важливу інформацію про Місяць, і буде це робити протягом приблизно двох тижнів, поки на супутнику Землі триває день. Власне, схід Сонця і позначив початок місячного дня, протягом якого Blue Ghost зможе підтримувати свою працездатність завдяки сонячному світлу, що перетворюється на електроенергію. Коли на Місяці настане ніч, то посадковий модуль завершить свою місію.

На знімку, який зробив Blue Ghost, видно вражаючий схід Сонця на Місяці і видно, як наша зірка контрастує із затіненими кратерами на нерівній поверхні супутника Землі.

На знімку, який зробив Blue Ghost, видно вражаючий схід Сонця на Місяці Фото: space.com

У компанії Firefly Aerospace повідомили, що більшість із 10 наукових приладів NASA на борту посадкового модуля вже почали роботу. За допомогою цих приладів вчені отримають нові дані про склад Місяця, його геологію, а також про космічну погоду. Модуль Blue Ghost має продемонструвати технологію буріння місячної поверхні, що має допомогти у виявленні водяного льоду, а також вивчатиме, як місячний пил піднімається вгору під час заходу Сонця, що створює особливе явище. Blue Ghost також доставив на Місяць два невеликих місяцеходи, які проводитимуть наукові дослідження.

Посадковий модуль Blue Ghost Фото: Firefly Aerospace

Blue Ghost здійснив м'яку посадку на Місяці через 46 днів після запуску в космос 15 січня. Посадковий модуль полетів на Місяць у рамках програми NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Ця програма була створена для того, щоб приватні компанії могли доставляти на Місяць нові прилади і технології NASA, що необхідно для підготовки майбутньої висадки астронавтів на супутник Землі.

Blue Ghost увійшов в історію після успішної посадки на поверхню видимої сторони Місяця на території Моря Криз Фото: space.com

Нагадуємо, що ще один учасник програми CLPS посадковий модуль "Афіна" від компанії Intuitive Machines нещодавно був запущений у космос і зараз готується здійснити посадку на Місяці 6 березня. Другий модуль компанії, яка вже увійшла в історію минулого року завдяки місячному модулю "Одіссей", як уже писав Фокус, нещодавно надіслав дивовижні фотографії нашої планети з космосу.

На Місяці має приземлитися також ще один посадковий апарат під назвою Resilience, створений компанією ispace з Токіо (Японія). Як уже писав Фокус, він уже здійснив обліт Місяця, але у нього трохи інша траєкторія польоту, ніж у вищевказаних місячних модулів. Тому цей апарат спробує приземлитися тільки наприкінці травня.

Нагадуємо, що незадовго до посадки модуль Blue Ghost зробив фотографії зворотного боку Місяця з близької відстані, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що компанія Ілона Маска SpaceX скасувала восьмий випробувальний політ найбільшої ракети у світі Starship, адже в останньої виникли технічні проблеми.