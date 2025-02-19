Приватний посадковий модуль Японії облетів Місяць перед історичною посадкою: що він побачив (фото)

Посадковий модуль Resilience здійснив обліт Місяця на дуже близькій відстані і готується приземлитися на його поверхню через кілька місяців.

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Японський посадковий апарат Resilience, створений компанією ispace, 15 лютого здійснив успішне зближення з Місяцем, коли він перебував на відстані 8400 кілометрів від його поверхні. Уперше камери модуля побачили поверхню Місяця з дуже близької відстані, пише Space.

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Посадковий модуль Resilience здійснив успішний обліт Місяця, що дало можливість апарату отримати гравітаційну підтримку супутника Землі для зміни траєкторії його польоту. Завдяки цьому гравітаційному маневру японський апарат зможе заощадити паливо і його вихід на орбіту навколо Місяця стане більш енергоефективним. Очікується, що посадковий модуль почне кружляти навколо Місяця на початку травня, щоб потім здійснити історичну посадку на супутник Землі.

Коли Resilience перебував близько до Місяця він зробив дивовижний знімок нашого природного супутника. Таким чином посадковий модуль вперше побачив Місяць зблизька.

Коли Resilience перебував близько до Місяця він зробив дивовижний знімок нашого природного супутника Фото: X (Twitter)

Для компанії ispace посадковий модуль Resilience є вже другим апаратом, який вона відправила на Місяць з метою приземлення на його поверхню. У березні 2023 року попередній посадковий апарат вийшов на орбіту навколо Місяця, але у квітні не зміг успішно приземлитися. Якщо друга спроба буде вдалою, то вперше в історії приватний японський посадковий модуль здійснить посадку на супутнику Землі.

Поки що єдиним приватним модулем, який зміг успішно приземлитися на Місяці, є апарат компанії Intuitive Machines зі США. Він здійснив посадку на Місяці в лютому минулого року. Повторити це досягнення має намір не тільки Resilience, а й посадковий модуль Blue Ghost, створений компанією зі США під назвою Firefly Aerospace. Як уже писав Фокус, обидва посадкові модулі вивела в космос 15 січня ракета-носій Falcon 9.

Через те, що Blue Ghost має іншу траєкторію польоту, він уже 14 лютого вийшов на орбіту навколо Місяця, як уже писав Фокус, а 18 лютого перейшов на нижчу орбіту під час підготовки до запланованої на 2 березня посадки на поверхню супутника Землі.

Море Криз на Місяці Фото: NASA

Якщо все піде за планом, то американський приватний модуль здійснить посадку в районі Моря Криз. А японський посадковий модуль Resilience має приземлитися на Місяці в районі Моря Холоду наприкінці травня або на початку червня. Він досліджуватиме поверхню Місяця за допомогою наукових приладів, а також вчені мають отримати цінні дані за допомогою маленького місяцеходу.

Море холоду на Місяці Фото: NASA

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, коли Місяць перетворився з розплавленого світу на твердий супутник Землі. Дослідження припускає, що затвердіння Місяця відбулося тоді, коли наша планета почала ставати придатною для життя.

Також Фокус писав про те, що вчені придумали новий спосіб захисту астронавтів від небезпечного космічного випромінювання. Ця технологія вже використовується в деяких повсякденних предметах.