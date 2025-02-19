Частный посадочный модуль Японии облетел Луну перед исторической посадкой: что он увидел (фото)

Посадочный модуль Resilience совершил облет Луны на очень близком расстоянии и готовится приземлиться на ее поверхность через несколько месяцев.

Related video

Японский посадочный аппарат Resilience, созданный компанией ispace, 15 февраля совершил успешное сближение с Луной, когда он находился на расстоянии 8400 километров от ее поверхности. Впервые камеры модуля увидели поверхность Луны с очень близкого расстояния, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Посадочный модуль Resilience совершил успешный облет Луны, что дало возможность аппарату получить гравитационную поддержку спутника Земли для изменения траектории его полета. Благодаря этому гравитационному маневру японский аппарат сможет сэкономить топливо и его выход на орбиту вокруг Луны станет более энергоэффективным. Ожидается, что посадочный модуль начнет кружить вокруг Луны в начале мая, чтобы затем совершить историческую посадку на спутник Земли.

Когда Resilience находился близко к Луне он сделал удивительный снимок нашего естественного спутника. Таким образом посадочный модуль впервые увидел Луну вблизи.

Когда Resilience находился близко к Луне он сделал удивительный снимок нашего естественного спутника Фото: X (Twitter)

Для компании ispace посадочный модуль Resilience является уже вторым аппаратом, который она отправила на Луну с целью приземления на ее поверхность. В марте 2023 года предыдущий посадочный аппарат вышел на орбиту вокруг Луны, но в апреле не смог успешно приземлиться. Если вторая попытка будет удачной, то впервые в истории частный японский посадочный модуль совершит посадку на спутнике Земли.

Пока что единственным частным модулем, который смог успешно приземлиться на Луне является аппарат компании Intuitive Machines из США. Он совершил посадку на Луне в феврале прошлого года. Повторить это достижение намерен не только Resilience, но и посадочный модуль Blue Ghost, созданный компанией из США под названием Firefly Aerospace. Как уже писал Фокус, оба посадочный модуля вывела в космос 15 января ракета-носитель Falcon 9.

Из-за того, что Blue Ghost имеет другую траекторию полета, он уже 14 февраля вышел на орбиту вокруг Луны, как уже писал Фокус, а 18 февраля перешел на более низкую орбиту во время подготовки к запланированной на 2 марта посадке на поверхность спутника Земли.

Море Кризисов на Луне Фото: NASA

Если все пойдет по плану, то американский частный модуль совершит посадку в районе Моря Кризисов. А японский посадочный модуль Resilience должен приземлиться на Луне в районе Моря Холода в конце мая или в начале июня. Он будет исследовать поверхность Луны с помощью научных приборов, а также ученые должны получить ценные данные с помощью маленького лунохода.

Море Холода на Луне Фото: NASA

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, когда Луна превратилась из расплавленного мира в твердый спутник Земли. Исследование предполагает, что затвердевание Луны произошло тогда, когда наша планета начала становиться пригодной для жизни.

Также Фокус писал о том, что ученые придумали новый способ защиты астронавтов от опасного космического излучения. Эта технология уже используется в некоторых повседневных предметах.