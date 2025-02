Когда Луна превратилась из расплавленного мира в твердый спутник Земли: ученые нашли ответ

Исследование предполагает, что затвердевание Луны произошло тогда, когда наша планета начала становиться пригодной для жизни.

Related video

Хотя Луна является хорошо исследованным миром, все еще много вопросов остаются без ответа. В частности, это касается точного времени появления Луны и того, как она превратилась из распиленного шара из горячей магмы в твердый спутник Земли. Ученые использовали лунные камни, привезенные астронавтами миссий "Аполлон", чтобы установить дату полного охлаждения Луны и кристаллизации магмы на ее поверхности. Оказывается, это произошло примерно тогда, когда Земля начала становиться пригодной для жизни. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Universe Today.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Солнечная система образовалась примерно 4 млрд 570 млн лет назад. Ученые считают, что Луна возникла в результате удара крупного каменистого объекта в Землю. В результате вокруг нашей планеты начал кружить шар из горячей расплавленной магмы.

По мере охлаждения и кристаллизации расплавленная Луна разделилась на слои. В конечном итоге около 99% лунного магматического океана затвердело. Остальное представляло собой уникальную остаточное вещество под названием KREEP, состоящее из калия, редкоземельных элементов и фосфора. Но до сих пор ученые не могли точно определить, когда же Луна полностью затвердела.

Для этого ученые решили изучить состав лунных камней, доставленных на Землю. Одним из элементов KREEP является химический элемент лютеций, которые в течение очень долгого времени постепенно превращается в элемент гафний с предсказуемой скоростью. Процесс распада лютеция помог определить возраст пород, в которых он присутствует. Это позволило ученым рассчитать более точное время формирования KREEP на Луне.

Ученые считают, что Луна возникла в результате удара крупного каменистого объекта в Землю. В результате вокруг нашей планеты начал кружить шар из горячей расплавленной магмы Фото: ESA

Ученые сравнили уровни лютеция и гафния в лунных камнях с составом метеоритов, которые образовались более 4 млрд лет назад и выяснили, когда же Луна стала твердой. Исследование показало, что это произошло примерно через 140 млн лет после образования Солнечной системы или 4 млрд 430 млн лет назад. Также ученые пришли к выводу, что что Луне потребовалось примерно 20 млн лет, чтобы охладится и полностью затвердеть. Это значит, что Луна появилась примерно 4 млрд 450 млн лет назад.

Новое исследование является большим шагом вперед в понимании древнейшей истории Луны. Больше образцов горных пород, привезенных из бассейна Южный полюс-Эйткен, помогут заполнить оставшиеся пробелы и помогут ученым прояснить хронологию как охлаждения лунной породы, так и последующего создания таких пород, как базальты.

Результаты исследования не только рассказывает о самой давней части истории Луны, но и о формировании Земли. По словам ученых, столкновение, которое создало Луну, вероятно, было также последним крупным ударом каменистого объекта по Земле. Это вполне может означать время, когда Земля впервые стала стабильной и начала становиться пригодной для жизни планетой.

Как уже писал Фокус, создан материал, поглощающий воду, который защитит людей от радиации при полете на Марс. Гидрогели можно встретить во многих повседневных вещах, но ученые выяснили, что они являются прекрасной радиационной защитой в космосе.

Также Фокус писал о том, почему в определенные дни Луна кажется имеет меньший размер на небе, чем есть на самом деле. Это связано с необычным орбитальным движением спутника Земли.