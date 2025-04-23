Телескоп за $10 млрд обнаружил уничтожителя материи в галактике со странным названием (фото)

Астрономы считают, что в центре всех больших галактик находятся сверхмассивные черные дыры, которые уничтожают окружающую материю, путем поглощения. Многие попытки найти такую черную дыру в спиральной галактике Южная Вертушка так и не увенчались успехом. Теперь же ученые считают, что нашли решение давней загадки и обнаружили недостающую сверхмассивную черную дыру.

Related video

Исследование опубликовано в в The Astrophysical Journal, пишет Space.

Спиральная галактика Южная Вертушка или М83 находится на расстоянии 15 млн световых лет от нас. Долгое время для астрономов оставалось загадкой, почему они не могут обнаружить в ядре этой галактики сверхмассивную черную дыру, которая должна там быть.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь же с помощью космического телескопа Уэбб, стоимостью 10 миллиардов долларов, астрономы разгадали эту загадку. Они впервые обнаружили доказательства того, что сверхмассивная черная дыра существует в центре галактики М83.

Галактика М83 или Южная Вертушка. Снимок телескопа Уэбб Фото: NASA

Сверхмассивные черные дыры имеют массу, которая в миллионы и даже в миллиарды раз больше, чем масса Солнца. Эти черные дыры хорошо заметны, когда поглощают материю, в частности межзвездный газ. Таким образом вокруг черных дыр возникает горячий аккреционный диск, который ярко светится.

Такие сверхмассивные черные дыры создают так называемые активные ядра галактик и их можно обнаружить из-за яркого света даже в галактиках, которые сами по себе являются тусклыми, ведь находятся очень далеко.

Галактика М83 или Южная Вертушка. Снимок телескопа Хаббл Фото: NASA

Астрономы предположили, что если им не удается обнаружить сверхмассивную черную дыру в центре галактики М83, это значит, что либо, она не очень активно поглощает материю и не создает яркий диск вокруг себя, или же активное ядро галактики скрыто толстой пеленой пыли.

Иллюстрация сверхмассивной черной дыры, создающей активное ядро галактики Фото: space.com

Второе объяснение было подтверждено новыми наблюдениями. Астрономы обнаружили сгустки высокоионизированного газа, которые намекают присутствие скрытой активной черной дыры. Ученые обнаружили очень сильное излучение, которое ионизирует неоновый газ и это стало для них неожиданностью. Для создания такой ионизации необходимо большее количество энергии, чем могут создавать обычные звезды. И это говорит о том, что активное ядро галактики, которое осталось неделовым, все же существует. Даже смерть массивных звезд в виде сверхновых не могла бы обеспечить достаточно энергии для явления, которое обнаружили астрономы.

Но ученые еще должны исключить другие возможные источники, создавшие высокоионизированный неоновый газ, такие как ударные волны, проходящие через межзвездные газы.Теперь астрономы продолжат исследование галактики M83 с помощью других космических и наземных телескопов, чтобы подтвердить факт существования сверхмассивной черной дыры.

Как уже писал Фокус, астрономы решили давнюю загадку, связанную со скоплением Персея. Они обнаружили огромный мост из темной материи. Также астрономы обнаружили огромный недостающий объект, который столкнулся с одним из самых больших скоплений галактик во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что астрономы не могут объяснить загадку спутников галактики Андромеды, ведь новое открытие противоречит моделям формирования галактик.