Телескоп за $10 млрд виявив знищувача матерії в галактиці з дивною назвою (фото)

Астрономи вважають, що в центрі всіх великих галактик знаходяться надмасивні чорні діри, які знищують навколишню матерію, шляхом поглинання. Багато спроб знайти таку чорну діру в спіральній галактиці Південна Вертушка так і не увінчалися успіхом. Тепер же вчені вважають, що знайшли рішення давньої загадки і виявили відсутню надмасивну чорну діру.

Related video

Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Space.

Спіральна галактика Південна Вертушка або М83 розташована на відстані 15 млн світлових років від нас. Довгий час для астрономів залишалося загадкою, чому вони не можуть виявити в ядрі цієї галактики надмасивну чорну діру, яка повинна там бути.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер же за допомогою космічного телескопа Вебб, вартістю 10 мільярдів доларів, астрономи розгадали цю загадку. Вони вперше виявили докази того, що надмасивна чорна діра існує в центрі галактики М83.

Галактика М83 або Південна Вертушка. Знімок телескопа Вебб Фото: solar-system

Надмасивні чорні діри мають масу, яка в мільйони і навіть у мільярди разів більша, ніж маса Сонця. Ці чорні діри добре помітні, коли поглинають матерію, зокрема міжзоряний газ. Таким чином навколо чорних дір виникає гарячий акреційний диск, який яскраво світиться.

Такі надмасивні чорні діри створюють так звані активні ядра галактик і їх можна виявити через яскраве світло навіть у галактиках, що самі по собі є тьмяними, адже знаходяться дуже далеко.

Галактика М83 або Південна Вертушка. Знімок телескопа Хаббл Фото: solar-system

Астрономи припустили, що якщо їм не вдається виявити надмасивну чорну діру в центрі галактики М83, це означає, що або вона не дуже активно поглинає матерію і не створює яскравий диск навколо себе, або ж активне ядро галактики приховано товстою пеленою пилу.

Ілюстрація надмасивної чорної діри, що створює активне ядро галактики Фото: space.com

Друге пояснення було підтверджено новими спостереженнями. Астрономи виявили згустки високоіонізованого газу, які натякають на присутність прихованої активної чорної діри. Вчені виявили дуже сильне випромінювання, яке іонізує неоновий газ і це стало для них несподіванкою. Для створення такої іонізації необхідна більша кількість енергії, ніж можуть створювати звичайні зірки. І це говорить про те, що активне ядро галактики, яке залишилося неділовим, все ж таки існує. Навіть смерть масивних зірок у вигляді наднових не могла б забезпечити достатньо енергії для явища, яке виявили астрономи.

Але вчені ще мають виключити інші можливі джерела, що створили високоіонізований неоновий газ, як-от ударні хвилі, які проходять через міжзоряні гази. Тепер астрономи продовжать дослідження галактики M83 за допомогою інших космічних і наземних телескопів, щоб підтвердити факт існування надмасивної чорної діри.

Як уже писав Фокус, астрономи вирішили давню загадку, пов'язану зі скупченням Персея. Вони виявили величезний міст із темної матерії. Також астрономи виявили величезний об'єкт, якого не вистачає, який зіткнувся з одним із найбільших скупчень галактик у Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що астрономи не можуть пояснити загадку супутників галактики Андромеди, адже нове відкриття суперечить моделям формування галактик.