З галактикою Андромеди сталося щось дивне: відкриття спантеличило астрономів (фото)

Науковці виявили, що майже всі з відомих галактик-супутників галактики Андромеди мають нерівномірне розташування і розташовані лише на одному боці галактик, що повернута до Чумацького Шляху. Це суперечить стандартній космологічній моделі еволюції Всесвіту. Такого ще ніде не бачили астрономи.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Галактика Андромеди — що про неї відомо?

У нашої галактики Чумацький Шлях є сусід і це галактика Андромеди. Вона знаходиться на відстані приблизно 2,5 млн світлових років від нас. Це найближча спіральна галактика, а також найближча велика галактика. Її розмір оцінюється в приблизно 150 000 світлових років, що на 50 000 світлових років більше, ніж у Чумацького Шляху. Астрономи вважають, що за кілька мільярдів років гравітаційна взаємодія галактики Андромеди і Чумацького Шляху призведе до того, що вони зіткнуться і перетворяться на ще більшу галактику. У галактики Андромеди є 37 найяскравіших супутників, які є карликовими галактиками і саме їх вивчили астрономи.

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Що виявили астрономи біля галактики Андромеди?

У нашої галактики Чумацький Шлях є сусід і це галактика Андромеди. Вона знаходиться на відстані приблизно 2,5 млн світлових років від нас Фото: NASA

Спостереження за 37 супутниками найближчої великої галактики показало, що майже всі вони обертаються навколо головної галактики в одній площині та в одному напрямку. Але це ще не все. Виявилося, що більшість супутників перебувають тільки з одного боку галактики Андромеди і це той бік, який вказує на Чумацький Шлях. Це відкриття суперечить стандартній космологічній моделі еволюції Всесвіту, яка пояснює і еволюцію галактик.

Згідно зі стандартною космологічною моделлю, всі великі галактики оточені гало з темної матерії, і зростають вони за рахунок злиття з карликовими галактиками, які притягнула гравітація темної матерії.

Галактики-супутники галактики Андромеди Фото: NASA

Що таке темна матерія? Це загадкова форма матерії, яку астрономи ще не бачили безпосередньо, але бачили її гравітаційний вплив на звичайну матерію, з якої складаються, зірки, планети і ми зокрема. Темна матерія займає понад 80% всієї матерії у Всесвіті, як вважають вчені.

Усі карликові галактики, які обертаються навколо великих галактик, є залишками формування останніх, і вони, згідно з теорією, мають бути розкидані в хаотичному порядку. Але у супутників галактики Андромеди зовсім інша ситуація. Астрономи не можуть пояснити, чому ці супутники обертаються в одній площині. Також учені не можуть пояснити, чому карликові галактики розташовані лише з одного боку галактики Андромеди.

Схематична діаграма розташування карликових галактик, що обертаються навколо галактики Андромеди, яка показує, що більшість із них перебувають на боці, зверненому до Чумацького Шляху Фото: space.com

Гіпотези, що пояснюють відкриття біля галактики Андромеди

За словами астрономів, ймовірність того, що у великих галактик може існувати такий нерівномірний розподіл супутників, становить менше 0,3%. Якщо так сталося, значить щось вплинуло на таке розташування.

Одна з гіпотез учених свідчить, що дивна конфігурація супутників могла виникнути через те, що галактика Андромеди зіткнулася 2-3 млрд років тому з іншою галактикою, меншого розміру. Але це все одно не може повністю пояснити те, що побачили астрономи.

Інша гіпотеза свідчить, що гравітація Чумацького Шляху могла розташувати супутники галактики Андромеди таким дивним чином. Але це припущення також не має міцної основи.

Але є і ще одна важлива річ, про яку говорять науковці. Річ у тім, що у галактики Андромеди можуть існувати ще невиявлені дуже тьмяні галактики-супутники. Можливо, якщо їх виявити, що дивна асиметрія супутникових галактик зникне.

Поки що ситуація із супутниками галактики Андромеди залишається незрозумілою, але вчені сподіваються з'ясувати, що ж насправді сталося.

Як уже писав Фокус, вперше за 2 млн років можна побачити в небі унікальний об'єкт. Комети, що складаються з льоду, заморожених газів і каменів, не завжди можуть пережити близьку зустріч із Сонцем. Ці крижані об'єкти можуть розвалитися на частини і саме це, як вважають астрономи, сталося з нещодавно виявленою кометою C/2025 F2 (SWAN). Хоча її залишок ще можна буде побачити в нічному небі.