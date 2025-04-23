Таке буває раз у житті: вперше за 2 млн років можна побачити в небі унікальний об'єкт (фото)

Комети, що складаються з льоду, заморожених газів і каміння, не завжди можуть пережити близьку зустріч із Сонцем. Ці крижані об'єкти можуть розвалитися на частини і саме це, як вважають астрономи, сталося з нещодавно виявленою кометою C/2025 F2 (SWAN). Хоча її залишок ще можна буде побачити в нічному небі.

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Про це пише CNN.

Американські астрономи заявили, що нова комета C/2025 F2 (SWAN), ймовірно, розпалася на частини так і не встигнувши підлетіти до Сонця на найближчу відстань. На це вказують спостереження за допомогою наземних телескопів. Вчені вважають, що нещодавнє раптове підвищення яскравості комети було якраз пов'язане з тим, що вона вже не є цілісним об'єктом. Після неї, ймовірно, залишилися уламки, а також хмара пилу і газу, які ще можна буде побачити наприкінці квітня і на початку травня в нічному небі, перш ніж вони повністю зникнуть.

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Комета C/2025 F2 (SWAN) була виявлена на початку квітня 2025 року і одразу привернула підвищену увагу астрономів, адже її наближення до Сонця стало подією, яку можна побачити лише раз на життя. Розрахунки вчених показали, що нова комета прилетіла у внутрішню частину Сонячної системи з Хмари Оорта, структури на краю Сонячної системи, де знаходяться мільйони крижаних об'єктів. Вчені вважають, що ця комета наблизилася до Сонця вперше за 2,1 млн років. Але це наближення для неї закінчилося катастрофою.

Американські астрономи заявили, що нова комета C/2025 F2 (SWAN), ймовірно, розпалася на частини так і не встигнувши підлетіти до Сонця на найближчу відстань Фото: Live Science

Варто сказати, що астрономи прогнозували, що найближче до Сонця комета C/2025 F2 (SWAN) буде перебувати 1 травня, після чого вона повинна була почати зворотну подорож до місця свого походження.

Астрономи прогнозували, що найближче до Сонця комета C/2025 F2 (SWAN) перебуватиме 1 травня, після чого вона повинна була почати зворотну подорож до місця свого походження Фото: Live Science

Астрономи кажуть, що різке зниження яскравості комети C/2025 F2 (SWAN), ймовірно, вказує на те, що вона не пережила сильного впливу тепла Сонця і розпалася на фрагменти, хоча ще потрібні додаткові спостереження, щоб це підтвердити.

Різке зниження яскравості комети C/2025 F2 (SWAN), ймовірно, вказує на те, що вона не пережила сильного впливу тепла Сонця і розпалася на фрагменти Фото: Live Science

Коли комети наближаються до Сонця, їхній лід починає танути і виникає газова хмара навколо комети, відома як кома, а також кометний хвіст. Кома і хвіст відбивають сонячне світло, що робить комету яскравою. Але чим більше льоду тане, тим менш яскравою стає комета. Вчені вважають, що від комети C/2025 F2 (SWAN) залишилася лише хмара пилу, яка незабаром також зникне.

Більші комети здебільшого не розпадаються під час наближення до Сонця, але комета C/2025 F2 (SWAN) має невеликий розмір, кажуть учені. Такі комети обертаються дуже швидко і часто розлітаються на частини.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили нову планету, яка розпадається на частини і має хвіст, як у комети, довжиною 9 млн км. Ця унікальна планета може допомогти вченим з'ясувати з чого складаються планети земної групи за межами Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що марсохід Perseverance знайшов на Марсі "Пагорб черепа" і він знаходиться не на своєму місці. Марсохід NASA під час дослідження Марса натрапив на незвичайний камінь.