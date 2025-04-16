Нещодавно виявлена комета вибухнула: це може бути дуже рідкісний космічний об'єкт (фото)

На нових зображеннях комети C/2025 F2 (SWAN) видно, що на ній сталося велике виверження, через що вона на деякий час стала набагато яскравішою. Це може означати, що цей об'єкт є кріовулкнічною кометою, яких дуже мало в Сонячній системі. Також поки складно сказати, чи можна буде побачити найближчим часом нову комету неозброєним оком у нічному небі.

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Про це пише Live Science.

На початку квітня астрономом-аматором була виявлена нова комета, яка спочатку отримала назву SWAN25F, як уже писав Фокус. Тепер астрономи підтвердили, що цей об'єкт дійсно є кометою і вона отримала офіційну назву C/2025 F2 (SWAN). Комета має зелений колір через наявність діуглрода у своєму складі і зараз вона летить до Сонця, щоб облетіти нашу зірку і знову повернутися на околиці Сонячної системи. Вчені вважають, що 1 травня комета C/2025 F2 (SWAN) перебуватиме на відстані приблизно 50 млн км від Сонця, і це буде найближча точка її орбіти до нашої зірки.

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На нових фотографіях комети видно, що вона стала в 4 рази яскравішою на деякий час, що вчені пов'язують з тим, що на ній сталося виверження крижаного матеріалу. Тобто в космос було викинуто багато льоду і пилу, які відобразили більше сонячного світла, а тому комета стала яскравішою. Це може бути ознакою того, що комета C/2025 F2 (SWAN) є кріовулканічною.

Комета C/2025 F2 (SWAN) Фото: Live Science

Дуже маленька кількість комет у Сонячній системі є кріовулканічними. Тобто на них відбуваються виверження льоду, а не гарячої магми, як у звичайних вулканів на Землі. Виверження на таких кометах відбуваються через те, що вони нагріваються теплом Сонця, їхні крижані нутрощі випаровуються, що призводить до появи тріщин на поверхні ядра комети. Через ці тріщини в космос відлітають лід і пил. Таке виверження призводить до збільшення розміру газової хмари, що оточує комету, відомої як кома. Якщо кома стає більшою, то вона відбиває більше сонячного світла і яскравість комети збільшується.

На нових фотографіях комети C/2025 F2 (SWAN) видно, що вона стала в 4 рази яскравішою на деякий час, що вчені пов'язують з тим, що на ній сталося виверження крижаного матеріалу Фото: Live Science

Однією з найвідоміших кріовулканічних комет є комета 12P/Понса-Брукса, яку вчені назвали диявольською кометою через пару рогів, що виникли в її комі під час вивержень. Пізніше комета втратила свої роги, але виверження на кометі тривали, поки та не опинилася на найближчій відстані від Сонця у квітні минулого року. Як уже писав Фокус, у комети 12P/Понса-Брукса під час зближення з нашою планетою виріс другий хвіст.

комета 12P/Понса-Брукса Фото: space.com

Ще однією відомою кріовулканічною кометою є комета 29P/Швассмана-Вахмана, яка в останні кілька десятиліть постійно вибухала і викидала крижаний матеріал у космос. У листопаді минулого року останнє виверження цієї комети призвело до того, що вона стала яскравішою в 300 разів, як уже писав Фокус.

Комета 29P Швассмана — Вахмана Фото: NASA

Водночас виверження на кометі C/2025 F2 (SWAN) може не означати, що вона є кріовулканічною. Вчені вважають, що може бути частина поверхні комети нагрілася і лід випарувався в космос, що було схоже на виверження. Цим можна пояснити, що яскравість комети підвищилася ненадовго.

Потрібні нові спостереження, щоб з'ясувати, чи є ця комета кріовулканічною, чи ні, кажуть учені. Також досі невідомо, чи можна буде побачити наприкінці квітня комету C/2025 F2 (SWAN) неозброєним оком, з огляду на те, що насправді вона може бути не такою яскравою, як передбачалося раніше.

Також Фокус писав про те, що найбільший супутник Сатурна може бути населеним, але є одна велика проблема. Вчені дійшли висновку, що в підповерхневому океані Титана може існувати позаземне життя. Але виявити його буде дуже складно.