Недавно обнаруженная комета взорвалась: это может быть очень редкий космический объект (фото)

На новых изображениях кометы C/2025 F2 (SWAN) видно, что на ней произошло крупное извержение, из-за чего она на некоторое время стала намного ярче. Это может означать, что этот объект является криовулкнической кометой, которых очень мало в Солнечной системе. Также пока сложно сказать можно ли будет увидеть в ближайшее время новую комету невооруженным глазом в ночном небе.

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Об этом пишет Live Science.

В начале апреля астрономом-любителем была обнаружена новая комета, которая изначально получила название SWAN25F, как уже писал Фокус. Теперь астрономы подтвердили, что этот объект действительно является кометой и она получила официальное название C/2025 F2 (SWAN). Комета имеет зеленый цвет из-за наличия диуглрода в своем составе и сейчас она летит к Солнцу, чтобы облететь нашу звезду и снова вернуться на окраины Солнечной системы. Ученые считают, что 1 мая комета C/2025 F2 (SWAN) будет находится на расстоянии примерно 50 млн км от Солнца, и это будет самая близкая точка ее орбиты к нашей звезде.

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На новых фотографиях кометы видно, что она стала в 4 раза ярче на некоторое время, что ученые связывают с тем, что на ней произошло извержение ледяного материала. То есть в космос было выброшено много льда и пыли, которые отразили больше солнечного света, а потому комета стала ярче. Это может быть признаком того, что комета C/2025 F2 (SWAN) является криовулканической.

Комета C/2025 F2 (SWAN) Фото: Live Science

Очень маленькое количество комет в Солнечной системе являются криовулканическими. То есть на них происходят извержения льда, а не горячей магмы, как у обычных вулканов на Земле. Извержения на таких кометах происходят из-за того, что они нагреваются теплом Солнца их ледяные внутренности испаряются, что приводит к появлению трещин на поверхности ядра кометы. Чрез эти трещины в космос улетают лед и пыль. Такое извержение приводит к увеличению размера газового облака, окружающего комету, известного как кома. Если кома становится больше, то она отражает больше солнечного света и яркость кометы увеличивается.

На новых фотографиях кометы C/2025 F2 (SWAN) видно, что она стала в 4 раза ярче на некоторое время, что ученые связывают с тем, что на ней произошло извержение ледяного материала Фото: Live Science

Одной из самых известных криовулканических комет является комета 12P/Понса-Брукса, которую ученые назвали дьявольской кометой из-за пары рогов, возникших в ее коме во время извержений. Позже комета потеряла свои рога, но извержения на комете продолжались пока та не оказалась на самом близком расстоянии от Солнца в апреле прошлого года. Как уже писал Фокус, у кометы 12P/Понса-Брукса во время сближения с нашей планетой вырос второй хвост.

комета 12P/Понса-Брукса Фото: space.com

Еще одной известной криовулканической кометой является комета 29P/Швассмана-Вахмана, которая в последние несколько десятилетий постоянно взрывалась и выбрасывала ледяной материал в космос. В ноябре прошлого года последнее извержение этой кометы привело к тому, что она стала ярче в 300 раз, как уже писал Фокус.

Комета 29P Швассмана — Вахмана Фото: NASA

В то же время извержение на комете C/2025 F2 (SWAN) может не означать, что она является криовулканической. Ученые считают, что может быть часть поверхности кометы нагрелась и лед испарился в космос, что было похоже на извержение. Этим можно объяснить, что яркость кометы повысилась ненадолго.

Нужны новые наблюдения, чтобы выяснить, является ли эта комета криовулканической или нет, говорят ученые. Также до сих пор неизвестно, можно ли будет увидеть в конце апреля комету C/2025 F2 (SWAN) невооруженным глазом, учитывая то, что на самом деле она может быть не такой яркой, как предполагалось ранее.

Также Фокус писал о том, что крупнейший спутник Сатурна может быть обитаемым, но есть одна большая проблема. Ученые пришли к выводу, что в подповерхностном океане Титана может существовать внеземная жизнь. Но обнаружить ее будет очень сложно.