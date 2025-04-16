Крупнейший спутник Сатурна может быть обитаемым, но есть одна большая проблема (фото)

Ученые пришли к выводу, что в подповерхностном океане Титана, который является крупнейшим спутником планеты Сатурн, может существовать внеземная жизнь. Но обнаружить ее будет очень сложно, ведь этих потенциальных живых организмов там не очень много.

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Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет Space.

Среди всех спутников планет Титана выделяется тем, что только у него есть обширная атмосфера, а также на поверхности есть реки, озера и моря, состоящие из жидкого метана и этана. Как и на некоторых спутника Юпитера, а также других спутниках Сатурна, как считают ученые, под поверхностью Титана скрывается океан из жидкой воды. Именно там может существовать внеземная жизнь.

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Прошлые исследования показали, что на Титане существует много органического материала, который может быть источником пищи для живых организмов, а значит это потенциально обитаемый мир.

Космический аппарат NASA "Кассини" с 2004 по 2017 года более 100 раз пролетел рядом с Титаном, а в 2005 году зонд "Гюйгенс" совершил успешную посадку на поверхность спутника Сатурна. Этот зонд собрал данные об атмосфере Титана, а также обнаружил фотохимические реакции, которые создают химическую среду Титана и могут играть роль в том, чтобы этот мир был пригодным для жизни. Дело в том, что такие химические реакции могут создавать сложные органические молекулы, в том числе и строительные блоки для жизни.

Ранее считалось, что органические молекулы оказываются на поверхности Титана и с помощью геохимических процессов попадают в подповерхностный океан из жидкой воды, что делает его потенциально пригодным для жизни. Авторы исследования пришли к выводу, что не весь органический материал может быть источником пищи для потенциальных живых существ в океане, а перемещение органики в океан с поверхности может быть очень ограниченным.

Прошлые исследования показали, что на Титане существует много органического материала, который может быть источником пищи для живых организмов, а значит это потенциально обитаемый мир Фото: NASA

Ученые использовали моделирование для количественной оценки энергии, необходимой для создания и разрыва химических связей в биологической системе, чтобы определить, как именно могла возникнуть внеземная жизнь на Титане. В результате ученые пришли к выводу, что это могло произойти с помощью знакомого нам процесса – брожения.

Это простой метаболический процесс, с помощью которого микроорганизмы, такие как бактерии, расщепляют органические молекулы, такие как сахара или углеводы, на более простые соединения. Но все это происходит без кислорода, и этот сценарий походит для Титана, где кислорода очень мало.

Используя глицин, самую простую из всех известных аминокислот, которая распространена по всей Солнечной системе, ученые с помощью моделирования определили, что теоретически условия на Титане могут поддерживать жизнь с помощью процесса брожения.

Но также ученые пришли к выводу, что несмотря на большое количество органики на поверхности спутника Сатурна, лишь небольшое количество этого материала может попасть в океан.

Авторы исследования считают, что если внеземные микроорганизмы и существуют в океане Титана, то их чрезвычайно мало. Расчеты показывают, что общая масса всех живых организмов может не превышать всего нескольких килограммов. Это означает, что обнаружить жизнь на Титане будет очень сложно в огромном океане и этот поиск будет действительно похож на поиск иголки в стоге сена, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, на новых фотографиях орбитального зонда видны следы активности на Марсе. На изображениях космического аппарата Mars Express можно увидеть особенности региона Acheron Fossae на Красной планете.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, что в нашей галактике Млечный Путь с вероятностью 99% существует еще более 40 потенциально пригодных для жизни планет, которые максимально похожи на Землю.