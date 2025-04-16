На новых фотографиях орбитального зонда видны следы активности на Марсе (фото)

На изображениях космического аппарата Mars Express можно увидеть особенности региона Acheron Fossae на Красной планете, созданных вулканической активностью.

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Об этом пишет Space.

Европейское космическое агентство показало новые фотографии, сделанные орбитальными аппаратом Mars Express, на которых показан динамичный рельеф региона Acheron Fossae на Марсе.

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На одной из фотографий показаны образования, известные как грабены, длина которых составляет примерно 800 км. Они возникли в результате древней вулканической активности, которая изменила поверхность Марса почти 4 млрд лет назад.

Гладкую область в нижней части изображения, вероятно, создал поток лавы, которая была выброшена из вулкана Альба, но его не видно на снимке. Большой полукруг в середине свидетельствует о наличии древнего ударного кратера.

Еще на одной фотографии Mars Express, на этот раз представленной в цвете, видна топография региона Acheron Fossae. Синие и фиолетовые цвета представляют более низкие высоты, а красные и белые — самые высокие точки региона.

Три конических возвышенности в правом верхнем углу второй фотографии имеют высоту в несколько километров, и они являются вулканическими объектами. Грабены, прорезающие некоторые из этих объектов, указывают на то, что кора там треснула после образования вулканических объектов.

Цветное топографическое изображение региона Acheron Fossae на Марсе Фото: ESA

Эта фотография была сделана камерой высокого разрешения HRSC, которую Mars Express использует для изучения поверхности Марса.

Орбитальный аппарат Mars Express отправляет на Землю фотографии поверхности Красной планеты уже более 20 лет. Он отправился к Марсу в июне 2003 года и прибыл к Красной планете в конце того же года.

В начале этого года данные с орбитального аппарата помогли ученым обнаружить слои глинистых минералов, которые могут быть доказательством существования древнего океана из жидкой воды на Марсе.

Орбитальный аппарат Mars Express продолжит работу до 2026 года, хотя его миссия может быть продлена.

Фокус уже писал о том, какой туристы увидят Землю, стоя на поверхности Марса.

Также Фокус писал о том, что существует очень странная гипотеза, согласно которой на Красной планете в прошлом существовали разумные инопланетяне. Следы их присутствия, согласно этой гипотезе, сейчас можно увидеть на Красной планете.

Еще Фокус писал о том, что физики наконец-то разгадали 60-летнюю загадку, связанную с космическими лучами сверхвысокой энергии.