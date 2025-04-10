На Марсе была цивилизация, считает ученый из Гарварда: ее уничтожила ядерная война (фото)

Древняя цивилизация на Марсе была уничтожена в результате ядерной войны. Это может звучать как сюжет научно-фантастического фильма, но ученый из Гарвардского университета Джон Бранденбург считает, что это катастрофическое событие действительно произошло. И доказательства этого события можно сейчас обнаружить на Марсе.

Related video

Об этом пишет Daily Mail.

Странная теория Бранденбурга появилась еще в 2014 году. Тогда ученый впервые предположил, что красный цвет планеты Марс мог быть вызван термоядерным взрывом. Ученый заявил, что химические элементы на поверхности Красной планеты соответствуют химическим элементам, которые можно обнаружить возле ядерных полигонов на Земле.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые, которые придерживаются традиционных взглядов, утверждают, что нет никаких достоверных физических доказательств, таких как кратер или следы радиоактивных осадков, которые указывали бы на искусственный ядерный взрыв, и подчеркивают, что исследование было опубликовано в сравнительно низкоуровневом научном журнале. Но теперь теория Бранденбурга снова привлекла внимание.

Доктор философии и писатель-фантаст Джейсон Реза Джорджани снова вспомнил об исследовании Бранденбурга в очередном интервью. Он назвал это исследование доказательством того, что на Марсе когда-то существовала разумная жизнь.

Ученый впервые предположил, что красный цвет планеты Марс мог быть вызван термоядерным взрывом Фото: NASA

По словам Джорджани, на каждой планете есть определенное количество изотопов различных химических элементов, и изотопное соотношение ксенона-129 одинаково во всей Солнечной системе, за исключением Марса.

Исследование Бранденбурга указало на высокую концентрацию ксенона-129 в атмосфере Марса, а также урана и тория на поверхности Красной планеты. Ксенон 129 — это стабильный, нерадиоактивный газ, который является одной из версий ксенона, бесцветного, не имеющего запаха и вкуса газа, который можно найти в небольших количествах в атмосфере Земли.

Хотя ксенон-129 встречается в природе, он также высвобождается во время термоядерного синтеза. NASA ранее обнаружило более высокие, чем ожидалось, уровни изотопов ксенона-129 в регионе Кидония на Марсе.

Этот регион в северном полушарии Красной планеты известен наличием, как считает Джорджани, искусственно созданных мегалитических сооружений, среди которых есть одно, похожее на лицо, и другие, похожие на гигантские пирамиды. Но ученые из NASA давно заявили, что это оптическая иллюзия, вызванная игрой света и тени, а также морфологией поверхности.

Регион Кидония на Марсе Фото: NASA

Также в NASA ранее заявили, что высокое содержание ксенона-129 объясняется тем, что этот газ был выброшен в атмосферу в результате ударов астероидов.

Но Бранденбург считает, что это остатки термоядерных взрывов на поверхности Марса, что поддерживает Джорджани. Тем более, что изотопа ксенона слишком много, чтобы можно было объяснить это иным способом, говорится в странной теории ученого из Гарварда.

Так называемое "лицо" на Марсе Фото: NASA

Бранденбург также утверждал, что на Марсе когда-то был климат, похожий на земной, и там была похожая на земную животная и растительная жизнь и конечно же разумные марсиане.

По словам Джорджани, выводы Бранденбурга совпадают с отчетом ЦРУ, в котором подробно описывалось, как древняя цивилизация когда-то жила на Марсе, но исчезла. Но ЦРУ никогда не подтверждало, что на Марсе была цивилизация.

Но Джоржани говорит, что, если сопоставить данные ЦРУ с теорией Бранденбурга, то ядерная война на Марсе произошла, возможно,100 миллионов лет назад.

Джоржани ссылается на секретный проект ЦРУ 1984 года, в котором принимали участие люди, которые утверждали, что обладают экстрасенсорным способностями. Некоторым из них было поручено дистанционное наблюдение за Марсом. Детали этого проекта были рассекречены в 2017 году и недавно о нем снова вспомнили в сети.

Так называемые экстрасенсы сообщили, что они увидели руины города с гигантскими пирамидами на Марсе. И при этом атмосфера планеты перестала быть пригодной для дыхания. Также участники проекта сообщили, что видели похожих на людей существ, которые в два раза выше, чем мы.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, что пространство может возникать из времени. В XIX веке физики считали, что пространство отделено от времени, и теперь авторы нового исследования подозревают, что они были правы.