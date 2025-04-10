На Марсі була цивілізація, вважає вчений із Гарварду: її знищила ядерна війна (фото)

Стародавня цивілізація на Марсі була знищена внаслідок ядерної війни. Це може звучати як сюжет науково-фантастичного фільму, але вчений з Гарвардського університету Джон Бранденбург вважає, що ця катастрофічна подія справді відбулася. І докази цієї події можна зараз виявити на Марсі.

Related video

Про це пише Daily Mail.

Дивна теорія Бранденбурга з'явилася ще 2014 року. Тоді вчений уперше припустив, що червоний колір планети Марс міг бути спричинений термоядерним вибухом. Учений заявив, що хімічні елементи на поверхні Червоної планети відповідають хімічним елементам, які можна виявити біля ядерних полігонів на Землі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені, які дотримуються традиційних поглядів, стверджують, що немає жодних достовірних фізичних доказів, як-от кратер або сліди радіоактивних опадів, що вказували б на штучний ядерний вибух, і підкреслюють, що дослідження було опубліковано в порівняно низькорівневому науковому журналі. Але тепер теорія Бранденбурга знову привернула увагу.

Доктор філософії та письменник-фантаст Джейсон Реза Джорджані знову згадав про дослідження Бранденбурга в черговому інтерв'ю. Він назвав це дослідження доказом того, що на Марсі колись існувало розумне життя.

Учений уперше припустив, що червоний колір планети Марс міг бути спричинений термоядерним вибухом Фото: solar-system

За словами Джорджані, на кожній планеті є певна кількість ізотопів різних хімічних елементів, і ізотопне співвідношення ксенону-129 однакове у всій Сонячній системі, за винятком Марса.

Дослідження Бранденбурга вказало на високу концентрацію ксенону-129 в атмосфері Марса, а також урану і торію на поверхні Червоної планети. Ксенон 129 — це стабільний, нерадіоактивний газ, який є однією з версій ксенону, безбарвного, без запаху і смаку газу, що не має запаху і смаку, який можна знайти в невеликих кількостях в атмосфері Землі.

Хоча ксенон-129 зустрічається в природі, він також вивільняється під час термоядерного синтезу. NASA раніше виявило вищі, ніж очікувалося, рівні ізотопів ксенону-129 у регіоні Кідонія на Марсі.

Цей регіон у північній півкулі Червоної планети відомий наявністю, як вважає Джорджані, штучно створених мегалітичних споруд, серед яких є одна, схожа на обличчя, та інші, схожі на гігантські піраміди. Але вчені з NASA давно заявили, що це оптична ілюзія, викликана грою світла і тіні, а також морфологією поверхні.

Регіон Кідонія на Марсі Фото: solar-system

Також у NASA раніше заявили, що високий вміст ксенону-129 пояснюється тим, що цей газ був викинутий в атмосферу внаслідок ударів астероїдів.

Але Бранденбург вважає, що це залишки термоядерних вибухів на поверхні Марса, що підтримує Джорджані. Тим паче, що ізотопу ксенону надто багато, щоб можна було пояснити це в інший спосіб, ідеться в дивній теорії вченого з Гарварду.

Так зване "обличчя" на Марсі Фото: solar-system

Бранденбург також стверджував, що на Марсі колись був клімат, схожий на земний, і там було схоже на земне тваринне і рослинне життя і, звісно ж, розумні марсіани.

За словами Джорджані, висновки Бранденбурга збігаються зі звітом ЦРУ, в якому детально описувалося, як стародавня цивілізація колись жила на Марсі, але зникла. Але ЦРУ ніколи не підтверджувало, що на Марсі була цивілізація.

Але Джоржані каже, що, якщо зіставити дані ЦРУ з теорією Бранденбурга, то ядерна війна на Марсі сталася, можливо, 100 мільйонів років тому.

Джоржані посилається на секретний проєкт ЦРУ 1984 року, в якому брали участь люди, які стверджували, що володіють екстрасенсорними здібностями. Деяким із них було доручено дистанційне спостереження за Марсом. Деталі цього проєкту було розсекречено 2017 року і нещодавно про нього знову згадали в мережі.

Так звані екстрасенси повідомили, що вони побачили руїни міста з гігантськими пірамідами на Марсі. І при цьому атмосфера планети перестала бути придатною для дихання. Також учасники проєкту повідомили, що бачили схожих на людей істот, які вдвічі вищі, ніж ми.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, що простір може виникати з часу. У XIX столітті фізики вважали, що простір відокремлений від часу, і тепер автори нового дослідження підозрюють, що вони мали рацію.