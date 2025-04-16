На нових фотографіях орбітального зонда видно сліди активності на Марсі (фото)

На зображеннях космічного апарату Mars Express можна побачити особливості регіону Acheron Fossae на Червоній планеті, створених вулканічною активністю.

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Про це пише Space.

Європейське космічне агентство показало нові фотографії, зроблені орбітальними апаратом Mars Express, на яких показано динамічний рельєф регіону Acheron Fossae на Марсі.

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На одній з фотографій показані утворення, відомі як грабени, довжина яких становить приблизно 800 км. Вони виникли внаслідок давньої вулканічної активності, яка змінила поверхню Марса майже 4 млрд років тому.

Гладку область у нижній частині зображення, ймовірно, створив потік лави, що була викинута з вулкана Альба, але його не видно на знімку. Велике півколо в середині свідчить про наявність стародавнього ударного кратера.

Ще на одній фотографії Mars Express, цього разу представленій у кольорі, видно топографію регіону Acheron Fossae. Сині та фіолетові кольори представляють нижчі висоти, а червоні та білі — найвищі точки регіону.

Три конічні височини в правому верхньому кутку другої фотографії мають висоту в кілька кілометрів, і вони є вулканічними об'єктами. Грабени, що прорізають деякі з цих об'єктів, вказують на те, що кора там тріснула після утворення вулканічних об'єктів.

Кольорове топографічне зображення регіону Acheron Fossae на Марсі Фото: ESA

Цю фотографію було зроблено камерою високої роздільної здатності HRSC, яку Mars Express використовує для вивчення поверхні Марса.

Орбітальний апарат Mars Express відправляє на Землю фотографії поверхні Червоної планети вже понад 20 років. Він вирушив до Марса в червні 2003 року і прибув до Червоної планети наприкінці того ж року.

На початку цього року дані з орбітального апарату допомогли вченим виявити шари глинистих мінералів, які можуть бути доказом існування стародавнього океану з рідкої води на Марсі.

Орбітальний апарат Mars Express продовжить роботу до 2026 року, хоча його місія може бути продовжена.

Фокус уже писав про те, якою туристи побачать Землю, стоячи на поверхні Марса.

Також Фокус писав про те, що існує дуже дивна гіпотеза, згідно з якою на Червоній планеті в минулому існували розумні інопланетяни. Сліди їхньої присутності, згідно з цією гіпотезою, зараз можна побачити на Червоній планеті.

Ще Фокус писав про те, що фізики нарешті розгадали 60-річну загадку, пов'язану з космічними променями надвисокої енергії.