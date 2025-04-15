Фізики нарешті розгадали 60-річну космічну загадку: про що йдеться

Вчені представили теорію, яку можна перевірити, що пов'язує космічні промені з найвищою енергією з магнітними потоками від злиття нейтронних зірок.

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Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише SciTechDaily.

Космічні промені надвисокої енергії є найенергійнішими частинками, відомими у Всесвіті. Їхня енергія в понад мільйон разів більша, ніж у частинок, які створюють найпотужніші прискорювачі частинок на Землі.

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Незважаючи на те, що космічні промені надвисокої енергії було виявлено понад 60 років тому, вчені досі не знайшли точного пояснення їхньому походженню, яке б враховувало всі дані спостережень.

Але тепер фізики запропонували теорію, яку можна перевірити за допомогою спостережень, і вона пропонує переконливу версію того, як створюються найенергійніші частинки у Всесвіті.

Фізики кажуть, що через 60 років вдалося ідентифікувати походження загадкових частинок, які є космічними променями надвисокої енергії. Нова теорія допомагає краще зрозуміти найкатастрофічніші події у Всесвіті. Йдеться про злиття двох нейтронних зірок, унаслідок чого утворюється чорна діра. До речі, під час цих подій створюються такі хімічні елементи, як золото, платина, уран, йод і ксенон.

Фізики вважають, що космічні промені надвисокої енергії прискорюються в турбулентних магнітних потоках злиттів нейтронних зірок. Ці потоки вириваються із залишку злиття двох нейтронних зірок ще до того, як утворюється чорна діра. При цьому, як вважають фізики, цей процес одночасно створює потужні гравітаційні хвилі.

Нагадуємо, що нейтронні зірки являють собою те, що залишилося після смерті масивної зірки, яка вибухнула надновою, а її ядро стиснулося під дією гравітації. Такі зірки складаються майже повністю з нейтронів, одного з двох компонентів ядра атома. Що стосується космічних променів, то вони проносяться через увесь Всесвіт майже зі швидкістю світла і часто врізаються в Землю.

Нова теорія фізиків уперше пояснює деякі із загадкових особливостей космічних променів надвисокої енергії: тісну кореляцію між енергією та їхнім електричним зарядом і енергією подій злиття нейтронних зірок.

Учені вважають, що космічні промені надвисокої енергії виникають під час злиття нейтронних зірок унаслідок того самого процесу, який створює такі рідкісні хімічні елементи, як ксенон і телур, що можна перевірити за допомогою спостережень. Також фізики вважають, що нейтрино з надзвичайно високою енергією, які виникають внаслідок зіткнень космічних променів, обов'язково супроводжуються гравітаційною хвилею, створюваною під час злиття нейтронних зірок. і це твердження також можна перевірити.

Як уже писав Фокус, штучний інтелект передбачив, що в інших зоряних системах у Чумацькому Шляху розташовано 44 планети, які мають ті самі характеристики, що й Земля. Це означає, що вони можуть бути придатними для життя. Вчені кажуть, що цей прогноз точний на 99%.