У Чумацькому Шляху існує 44 планети, такі самі як Земля: що з'ясували вчені

Нова модель машинного навчання передбачила, що в інших зоряних системах у нашій галактиці розташовано 44 планети, які мають ті самі характеристики, що й Земля. Це означає, що вони можуть бути придатними для життя. Вчені кажуть, що цей прогноз точний на 99%.

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Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Forbes.

Учені створили новий алгоритм для штучного інтелекту на основі машинного навчання, який визначає зоряні системи, в яких можуть перебувати планети, такі самі, як і наша. Нова модель машинного навчання може зробити революцію в пошуку придатних для життя планет поза Сонячною системою.

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Такі планети є кам'янистими, як і Земля, мають схожий розмір, а також інші характеристики, необхідні для підтримки життя. Зокрема, такі планети перебувають у зоні населеності своєї зірки, а отже, на її поверхні може існувати рідка вода. Саме на таких планетах найімовірніше можна виявити позаземне життя, вважають учені.

Штучний інтелект (ШІ) був навчений з використанням даних для розпізнавання певних типів планет, щоб він міг робити максимально точні прогнози. Нова модель машинного навчання заснована на унікальному новому алгоритмі, розробленому для розпізнавання і класифікації зоряних систем, які містять планети земного типу. У результаті ШІ зміг передбачити, що в нашій галактиці Чумацький Шлях існує 44 зоряні системи, де розташовано щонайменше по одній планеті, такій самій, як і Земля. При цьому вчені кажуть, що точність прогнозу становить 99%.

Подальше дослідження підтвердило теоретичну можливість того, що ці зоряні системи можуть містити планету, схожу на Землю.

Вчені кажуть, що одна з небагатьох моделей машинного навчання у світі з таким рівнем складності та глибини, яка дає змогу передбачати існування ще невідомих планет, які придатні для життя.

Автори дослідження вважають, що нова модель скоротить час, необхідний для дослідження зоряних систем, які потенційно мають планети земного типу. Таким чином астрономи зможуть направляти свої телескопи саме на певні ділянки нашої галактики, що дасть змогу виявити потенційно населені планети.

Як уже писав Фокус, нещодавно астрономи завершили пошук планет, які обертаються навколо найближчої до нас одиночної зірки — зірки Барнарда. Вона розташована на відстані 6 світлових років від Землі. У цій зоряній системі вчені виявили 4 планети земного типу, які мають лише 20%-30% маси Землі. Але вони перебувають не в зоні населеності своєї зірки і там занадто жарко для існування потенційного життя.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили половину відсутньої матерії Всесвіту. Виявилося, що вона ховалася у всіх на виду. Тільки 15% матерії у Всесвіті складається з атомів і її можна побачити, все інше є темною матерією. Але майже половина цієї звичайної матерії вислизала від астрономів, але тепер вони нарешті її виявили.