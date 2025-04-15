В Млечном Пути существует 44 планеты, такие же как Земля: что выяснили ученые

Новая модель машинного обучения предсказала, что в других звездных системах в нашей галактике находится 44 планеты, которые имеют те же характеристики, что и Земля. Это значит, что они могут быть пригодными для жизни. Ученые говорят, что данный прогноз точен на 99%.

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Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Forbes.

Ученые создали новый алгоритм для искусственного интеллекта на основе машинного обучения, который определяет звездные системы, в которых могут находиться планеты, такие же, как и наша. Новая модель машинного обучения может произвести революцию в поиске пригодных для жизни планет вне Солнечной системы.

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Такие планеты являются каменистыми, как и Земля, имеют схожий размер, а также другие характеристики, необходимые для поддержания жизни. В частности, такие планеты находятся в зоне обитаемости своей звезды, а значит на ее поверхности может существовать жидкая вода. Именно на таких планетах скорее всего можно обнаружить внеземную жизнь, считают ученые.

Искусственный интеллект (ИИ) был обучен с использованием данных для распознавания определенных типов планет, чтобы он мог делать максимально точные прогнозы. Новая модель машинного обучения основана на уникальном новом алгоритме, разработанном для распознавания и классификации звездных систем, которые содержат планеты земного типа. В результате ИИ смог предсказать, что в нашей галактике Млечный Путь существует 44 звездные системы, где находится как минимум по одной планете, такой же, как и Земля. При этом ученые говорят, что точность прогноза составляет 99%.

Дальнейшее исследование подтвердило теоретическую возможность того, что эти звездные системы могут содержать планету, похожую на Землю.

Ученые говорят, что одна из немногих моделей машинного обучения в мире с таким уровнем сложности и глубины, которая позволяет предсказывать существование еще неизвестных планет, которые пригодны для жизни.

Авторы исследования считают, что новая модель сократит время, необходимое для исследования звездных систем, потенциально имеющих планеты земного типа. Таким образом астрономы смогут направлять свои телескопы именно на определенные участки нашей галактики, что позволит обнаружить потенциально обитаемые планеты.

Как уже писал Фокус, недавно астрономы завершили поиск планет, которые вращаются вокруг ближайшей к нам одиночной звезды – звезды Барнарда. Она находится на расстоянии 6 световых лет от Земли. В этой звездной системе ученые обнаружили 4 планеты земного типа, которые имеют всего 20%-30% массы Земли. Но они находятся не в зоне обитаемости своей звезды и там слишком жарко для существования потенциальной жизни.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили половину недостающей материи Вселенной. Оказалось, что она скрывалась у всех на виду. Только 15% материи во Вселенной состоит из атомов и ее можно увидеть, все остальное является темной материей. Но почти половина этой обычной материи ускользала от астрономов, но теперь они наконец-то ее обнаружили.