Похожи на Землю: астрономы обнаружили 4 планеты возле ближайшей одиночной звезды

Новые каменистые планеты вращаются вокруг звезды Барнарда.

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Самой близкой к Земле звездой является Альфа Центавра, но это тройная звездная система. Звезда Барнарда является самой близкой к нам одиночной звездой. В течение многих лет астрономы подозревали, что вокруг этой небольшой звезды вращаются планеты, но не было этому доказательств. Теперь же астрономы выяснили, что вокруг этой звезды вращается сразу четыре мира, похожих на Землю. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Earth.

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Если тройная звезда Альфа Центавра находится на расстоянии 4,3 световых года от нас, то звезда Барнарда – на расстоянии почти 6 световых лет. Это звезда красный карлик, которая примерно в 5 раз меньше Солнца. Звезду Барнарда астрономы активно изучают с момента ее открытия в 1916 году, ведь это ближайшая к нам одиночная звезда. Считается, что она существует уже примерно 10 млрд лет, что в 2 раза больше, чем существует Солнце.

Астрономы много лет подозревали, что возле этой звезды находятся планеты, но не было необходимого оборудования, чтобы подтвердить это. Теперь же астрономы использовали специальные чувствительные приборы, установленные на телескопе Джемини север и VLT, чтобы провести новое наблюдение за звездой Барнарда и ее окружением.

В результате ученые обнаружили сразу четыре новые планеты. Они похожи на Землю тем, что являются каменистыми, то есть не состоят полностью из газа и имеют твердую поверхность. Но эти планеты имеют примерно 20-30% размера Земли и находятся так близко к звезде Барнарда, что их орбитальный период составляет всего несколько земных дней. Ученые считают, что температура на этих планетах слишком высокая, а значит они не могут быть пригодными для жизни.

Этот открытие является очень важным еще и потому, что астрономы в основном обнаруживают планеты, которые больше Земли, а такие маленькие планеты удается найти очень редко.

Астрономы не увидели эти планеты напрямую, но о том, что они существуют они узнали благодаря тому, как эти каменистые миры влияют своей гравитацией на поведение звезды Барнарда. Из-за этого меняется излучение звезды и анализ света помог определить количество планет, а также их размер.

Пока что ученые не могут точно определить точный состав новых планет и для этого необходимы дальнейшие наблюдения.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новые спутники Сатурна. Только две планеты в Солнечной системе, Сатурн и Юпитер, имеют наибольшее количество спутников, но оказалось, что у Сатурна их намного больше, чем считалось ранее. Теперь эта планета удерживает абсолютный рекорд по количеству спутников.

Также Фокус писал о том, что ученые подвергли сомнению обнаружение химических веществ, указывающих на присутствие внеземной жизни, на относительно недалекой планете K2-18b. Считается, что этот каменистый мир покрыт океанами и может быть пригодным для жизни.