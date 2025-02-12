Альфа Центавра летит с огромной скоростью к Солнечной системе: некоторые объекты уже возле нас

Ученые выяснили, что ближайшая звездная система выбрасывает астероиды, кометы и мелкие частицы пыли и некоторые из этих объектов уже находятся рядом с Землей.

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С обнаружением в Солнечной системе межзвездного объекта Оумуамуа в 2017 году стало понятно, что такие объекты перемещаются по Млечному пути из одной звездной системы в другую. Звездная система Альфа Центавра является нашим ближайшим соседом и состоит из трех звезд: Альфа Центавра A, Альфа Центавра B (это двойная звезда) и Проксима Центавра. И эта звездная система приближается к Солнечной системе и при этом выбрасывает разные объекты — астероиды, кометы и крошечные частицы, как считают ученые. Некоторые из этих объектов уже достигли нашего ближайшего окружения. Исследование опубликовано в журнале Planetary Science Journal, пишет Universe Today.

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Исследование показывает, что система Альфа Центавра, которая содержит планеты, астероиды и кометы, движется к Солнечной системе со скоростью примерно 79 000 км/ч. Примерно через 28 тысяч лет она будет находиться на расстоянии 200 000 астрономических единиц от Солнца в точке максимального сближения. Одна астрономическая единица – это примерно 150 000 000 км. Ученые считают, что Альфа Центавра выбросит некоторые объекты, но часть из них уже находятся в Солнечной системе.

Расчеты ученых показывают, что сейчас в Облаке Оорта (находится на расстоянии примерно 50 000 астрономических единиц), которое окружает Солнечную систему, и состоит из огромного количества ледяных тел, находится примерно миллион объектов размером около 100 м, выброшенных из системы Альфа Центавра за последние несколько миллионов лет.

Исследование показывает, что система Альфа Центавра, которая содержит планеты, астероиды и кометы, движется к Солнечной системе со скоростью примерно 79 000 км/ч Фото: NASA

В то же время моделирование показало, что лишь небольшое количество, всего несколько сотен, крошечных частиц пыли смогли достичь расстояния 10 астрономических единиц от Солнца. Это связано с тем, что многие объекты не могут пережить длительное путешествие из системы, расположенной на расстоянии 4,3 световых года от нас или почти 272 000 астрономических единицы. Ученые выяснили, что такое путешествие могут пережить лишь частицы пыли размером 3 микрометра.

Также ученые считают, что некоторые из этих частиц пыли уже падают в атмосферу Земли их можно обнаружить. В течение следующих 28 000 лет их количество значительно вырастет.

Если материал из системы Альфа Центавра свободно перемещается к нам, то это дает возможность изучить планеты в этой звездной системе, которые состоят из этого материала, не отправляя зонды так далеко, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, Венера будет выглядеть особенно в этот День святого Валентина. Астрономы советуют полюбоваться Венерой 14 февраля, так как прежней она станет только в сентябре 2026 года.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили таинственный свет, который оказался остатками ужасной космической смерти. Астрономы обнаружили остатки сверхновых там, где не ожидали их увидеть.