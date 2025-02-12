Венера будет выглядеть особенно в этот День святого Валентина: о чем речь

Астрономы советуют полюбоваться Венерой 14 февраля, так как прежней она станет только в сентябре 2026 года.

Related video

Планета Венера, которую назвали в честь римской богини любви, достигнет своей самой максимальной яркости в этот День святого Валентина, пишет LiveScience.

На данный момент Венера хорошо видна в ночном небе после заката. Несмотря на то, что Венеру всегда можно легко найти в ночном небе, потому как она достигает звездной величины -4,9, наиболее яркой планета становится в середине февраля. Отметим, что по своей яркости Венера уступает только Солнцу и Луне.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы говорят, что такой же яркой как 14 февраля Венера будет только в сентябре 2026 года.

10 января Венера достигла своей наивысшей точки в вечернем небе и скроется в солнечном свете 22 марта.

Видимость и яркость Венеры зависят от того, где она вращается вокруг Солнца в Солнечной системе. Будучи второй планетой от Солнца, Венера всегда находится поблизости Земли. Поэтому Венера имеет фазы, похожие на фазы Луны, если смотреть на нее с нашей планеты.

По мере приближения Венеры к Земле — как это происходит сейчас — она сжимается до полумесяца. Несмотря на то, что 14 февраля Венера будет освещена всего на 27%, ее близость к Земле в это время подарит самый яркий вид на планету за весь год.

К 1 марта Венера будет освещена всего на 14% — поэтому сейчас самое время посмотреть на Венеру в телескоп на заднем дворе или в хороший бинокль для наблюдения за небом.

Замечательная яркость Венеры обусловлена ​​не только тем, что она приближается к Земле. Она также относительно большая, а ее облачные слои обладают высокой отражательной способностью.

После заката в этот День святого Валентина действительно выпадет редкая возможность, так как с этого момента яркость планеты начнет становиться все меньше и меньше. В марте Венеру уже будет сложно увидеть в вечернем небе.

Пройдя через сияние солнца в конце марта, планета появится на предрассветном небе и достигнет своего наибольшего утреннего блеска 27 апреля.

Напомним, ученые выяснили, почему Венера вращается не так, как остальные. Венера вращается вокруг своей оси в противоположном направлении по сравнению с другими планетами Солнечной системы.