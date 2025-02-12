Венера матиме особливий вигляд у цей День святого Валентина: про що йдеться

Астрономи радять помилуватися Венерою 14 лютого, оскільки колишньою вона стане тільки у вересні 2026 року.

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Планета Венера, яку назвали на честь римської богині кохання, досягне своєї максимальної яскравості в цей День святого Валентина, пише LiveScience.

Наразі Венеру добре видно в нічному небі після заходу сонця. Попри те, що Венеру завжди можна легко знайти в нічному небі, бо вона досягає зоряної величини -4,9, найбільш яскравою планета стає в середині лютого. Зазначимо, що за своєю яскравістю Венера поступається тільки Сонцю і Місяцю.

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Астрономи кажуть, що такою ж яскравою як 14 лютого Венера буде тільки у вересні 2026 року.

10 січня Венера досягла своєї найвищої точки у вечірньому небі й сховається в сонячному світлі 22 березня.

Видимість і яскравість Венери залежать від того, де вона обертається навколо Сонця в Сонячній системі. Будучи другою планетою від Сонця, Венера завжди знаходиться поблизу Землі. Тому Венера має фази, схожі на фази Місяця, якщо дивитися на неї з нашої планети.

У міру наближення Венери до Землі — як це відбувається зараз — вона стискається до півмісяця. Попри те, що 14 лютого Венера буде освітлена всього на 27%, її близькість до Землі в цей час подарує найяскравіший вид на планету за весь рік.

До 1 березня Венера буде освітлена всього на 14% — тому зараз саме час подивитися на Венеру в телескоп на задньому дворі або в хороший бінокль для спостереження за небом.

Чудова яскравість Венери зумовлена не тільки тим, що вона наближається до Землі. Вона також відносно велика, а її хмарні шари мають високу відбивну здатність.

Після заходу сонця в цей День святого Валентина дійсно випаде рідкісна можливість, оскільки з цього моменту яскравість планети почне ставати дедалі меншою і меншою. У березні Венеру вже буде складно побачити у вечірньому небі.

Пройшовши через сяйво сонця наприкінці березня, планета з'явиться на досвітньому небі і досягне свого найбільшого ранкового блиску 27 квітня.

Нагадаємо, вчені з'ясували, чому Венера обертається не так, як інші. Венера обертається навколо своєї осі в протилежному напрямку порівняно з іншими планетами Сонячної системи.