У Венери був "друг" і вона його "вбила": з'ясувалося, чому планета обертається не так, як інші

Венера обертається навколо своєї осі в протилежному напрямку порівняно з іншими планетами Сонячної системи.

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Венеру іноді називають дивним близнюком Землі. Хоча планети мають схожий розмір, у Венери дуже щільна атмосфера і найвища температура. Якби людина опинилася на поверхні цієї планети, її б спалило і розчавило величезним тиском. Але Венера має ще одну дивну особливість. Якщо всі планети Сонячної системи обертаються навколо своєї осі проти годинникової стрілки, то Венера обертається в протилежному напрямку. Точна причина цього досі незрозуміла, але автори нового дослідження, опублікованого в журналі Universe, вважають, що всьому виною захоплений, а потім знищений Венерою супутник планети, пише IFLScience.

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Відомо, що поява нашого Місяця призвела до стабілізації та уповільнення обертання Землі навколо своєї осі за допомогою гравітаційного впливу. Але автори дослідження припускають, що зниклий супутник Венери вплинув на планету навіть більше.

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Загадкові плями гарячої планети. Виявлено відсутній компонент у хмарах Венери (фото)

На самому початку формування Сонячної системи, коли кам'янисті планети набрали більшу частину маси, навколо них ще продовжувало обертатися багато будівельних блоків планет. Учені вважають, що один із таких будівельних блоків був захоплений гравітацією Венери і став її супутником. Ця подія, як показує моделювання, могла призвести до появи деяких особливостей Венери, які відомі вченим сьогодні, зокрема до зміни способу обертання навколо своєї осі.

Автори дослідження вважають, що на самому початку свого існування Венера оберталася навколо своєї осі так само, як і сталеві планети. Але рух супутника створив приливні сили, які могли сповільнити і змінити обертання Венери навколо своєї осі, якби цей супутник перебував на орбіті навколо планети протягом понад 10 тисяч років.

Автори дослідження вважають, що на самому початку свого існування Венера оберталася навколо своєї осі так само, як і сталеві планети. Але рух супутника створив приливні сили, які могли сповільнити і змінити обертання Венери навколо своєї осі, якби цей супутник перебував на орбіті навколо планети протягом понад 10 тисяч років. Фото: NASA/JPL-Caltech

Але водночас, така конфігурація не дозволила б Венері перебувати так близько до Сонця. І це твердження буде вірним як у випадку із захопленням супутника гравітацією Венери, так і в разі виникнення цього об'єкта внаслідок удару іншим планетарним тілом. Так, наприклад, як вважається, виникав наш Місяць. Але моделювання показує, що захоплений супутник міг би перебувати поруч із Венерою завдяки наявності навколо планети інших будівельних блоків планет, які видалили орбітальну енергію. Але це ж призвело, згідно з моделюванням, до таких жахливих наслідків.

Часті зіткнення матеріалу на орбіті із супутником, приливні сили та орбітальний рух зрештою призвели до того, що цей об'єкт наблизився дуже близько до Венери. У результаті гравітація планети розірвала супутник на частини, а його уламки впали на Венеру.

Але це не єдиний сценарій того, чому Венера обертається навколо своєї осі не так, як інші планети. Доба на Венері триває вражаючі 243 земні дні, тобто повний оберт навколо своєї осі планета робить за цей тривалий час. Інші сценарії припускають, що дивне обертання Венери пов'язане з гравітаційним впливом Сонця, впливом щільної атмосфери планети і навіть із сильним ударом планетарного тіла, який змусив Уран обертатися орбітою навколо Сонця "лежачи на боці".

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