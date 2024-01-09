У Венеры был "друг" и она его "убила": выяснилось, почему планета вращается не так, как остальные

Венера вращается вокруг своей оси в противоположном направлении по сравнению с другими планетами Солнечной системы.

Related video

Венеру иногда называют странным близнецом Земли. Хотя планеты имеют похожий размер, у Венеры очень плотная атмосфера и высочайшая температура. Если бы человек оказался на поверхности этой планеты, его бы сожгло и раздавило огромным давлением. Но Венера имеет еще одну странную особенность. Если все планеты Солнечной системы вращаются вокруг своей оси против часовой стрелки, то Венера вращается в противоположном направлении. Точная причина этого до сих пор неясна, но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Universe, считают, что всему виной захваченный, а затем уничтоженный Венерой спутник планеты, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что появление нашей Луны привело к стабилизации и замедлению вращения Земли вокруг своей оси с помощью гравитационного влияния. Но авторы исследования предполагают, что исчезнувший спутник Венеры повлиял на планету даже больше.

Важно

Загадочные пятна горячей планеты. Обнаружен недостающий компонент в облаках Венеры (фото)

В самом начале формирования Солнечной системы, когда каменистые планеты набрали большую часть массы, вокруг них еще продолжало вращаться много строительных блоков планет. Ученые считают, что один из таких строительных блоков был захвачен гравитацией Венеры и стал ее спутником. Это событие, как показывает моделирование, могло привести к появлению некоторых особенностей Венеры, которые известны ученым сегодня, в частности к изменению способа вращения вокруг своей оси.

Авторы исследования считают, что в самом начале своего существования Венера вращалась вокруг своей оси так же, как и стальные планеты. Но движение спутника создало приливные силы, которые могли замедлить и изменить вращение Венеры вокруг своей оси, если бы этот спутник находился на орбите вокруг планеты в течение более 10 тысяч лет.

Авторы исследования считают, что в самом начале своего существования Венера вращалась вокруг своей оси так же, как и стальные планеты. Но движение спутника создало приливные силы, которые могли замедлить и изменить вращение Венеры вокруг своей оси, если бы этот спутник находился на орбите вокруг планеты в течение более 10 тысяч лет Фото: NASA/JPL-Caltech

Но в то же время, такая конфигурация не позволила бы Венере находится так близко к Солнцу. И это утверждение будет верным как в случае с захватом спутником гравитацией Венеры, так и в случае возникновения этого объекта в результате удара другим планетарным телом. Так, например, как считается, возникала наша Луна. Но моделирование показывает, что захваченный спутник мог бы находится рядом с Венерой благодаря наличию вокруг планеты других строительных блоков планет, которые удалили орбитальную энергию. Но это же привело, согласно моделированию, к следующим ужасным последствиям.

Частые столкновения материала на орбите со спутником, приливные силы и орбитальное движение в конечном итоге привели к тому, что этот объект приблизился очень близко к Венере. В результате гравитация планеты разорвала спутник на части, а его обломки упали на Венеру.

Но это не единственный сценарий того, почему Венера вращается вокруг своей оси не так, как другие планеты. Сутки на Венере длятся впечатляющие 243 земных дня, то есть полный оборот вокруг своей оси планета делает за это продолжительное время. Другие сценарии предполагают, что странное вращение Венеры связано с гравитационным влиянием Солнца, воздействием плотной атмосферы планеты и даже с сильным ударом планетарного тела, который заставил Уран вращаться по орбите вокруг Солнца "лежа на боку".

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, как появляются в космосе странные радиокруги. Необычные структуры, внутри которых находятся целые галактики, не давали покоя ученым с 2019 года, когда они были обнаружены.

Также Фокус писал о том, что первый частный посадочный модуль, направлявшийся на Луну, так и не сможет достичь своей главной цели из-за аварии. Всего через 6 часов после запуска в космос посадочного модуля Peregrine у него возникла техническая неисправность, которая обрекла миссию на провал.