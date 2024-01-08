Загадочные пятна горячей планеты. Обнаружен недостающий компонент в облаках Венеры (фото)

Авторы исследования смогли идентифицировать компонент, ответственный за появление пятен в облаках Венеры, которые видны только в ультрафиолетовом диапазоне света.

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Ближайший сосед Земли, самая жаркая планета Солнечной системы, покрыта обширным слоем плотных облаков. Они состоят в основном из серной кислоты, а также небольшого количества железа, хлора и воды. Концентрации этих химических соединений и элементов меняются в зависимости от высоты, на которой распложены облака на Венере. Но в ультрафиолетовом диапазоне света в облаках видны загадочные темные пятна и до сих пор ученые не знали, что отвечает за их появление. Авторам исследования, опубликованного в журнале Science Advances, наконец-то удалось идентифицировать этот недостающий компонент, пишет Phys.

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По словам ученых, о том из чего состоят облака на Венере, известно благодаря разным космическим аппаратам. Но с их помощью астрономы также обнаружили странные особенности в облаках Венеры, которые не поддавались объяснению. Во время исследований атмосферы планеты в ультрафиолетовом свете были обнаружены пятна, или регионы особого поглощения этого света. Авторы нового исследования решили выяснить, какие химические соединения или элементы в облаках Венеры отвечают за их появление и им это удалось.

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В лаборатории ученые создали условиях атмосферы Венеры и синтезировали несколько содержащих железо сульфатных минералов, которые могут стабильно существовать в условиях облаков Венеры. После этого данные минералы соединяли с серной кислотой в разных концентрациях, чтобы увидеть какие будут происходить химические изменения.

Ближайший сосед Земли, самая жаркая планета Солнечной системы, покрыта обширным слоем плотных облаков. Они состоят в основном из серной кислоты, а также небольшого количества железа, хлора и воды Фото: NASA/JPL-Caltech

Как показал спектроскопический анализ с помощью имитации солнечного ультрафиолетового излучения сочетание двух минералов, а именно ромбоклаза и кислого сульфата железа, может объяснить загадочное поглощение ультрафиолетового света в облаках на Венере.

По словам ученых, уровень и способ поглощения этих двух химических соединений согласуются с появлением темных пятен, которые видны в ультрафиолетовом диапазоне света.

Авторы исследования говорят, что эта научная работа позволила выявить сложные химические связи атмосфере Венеры и предоставила информацию о круговороте химическим элементов на поверхности планеты.

Ученые признают, что, хотя Венера является самой близкой к Земле планетой, все же она скрывает еще много тайн, которые предстоит раскрыть. В частности, исследователи возлагают большие надежды на будущие миссии NASA и Европейского космического агентства, с помощью которых будет получено больше данных об атмосфере Венеры, ее облаках и поверхности.

Как уже писал Фокус, первая в истории частная миссия на Венеру будет искать признаки внеземной жизни в наполненных серой облаках планеты. Через год на Венеру должен отравится космический аппарат Venus Life Finder, который, как надеются ученые, сможет доказать возможность существования жизни на жаркой планете. Или же он докажет, что жизнь на Венере невозможна.

Также Фокус писал о том, что NASA планирует изучать Марс с помощью огромного самолета на солнечной энергии. Самолет MAGGIE сможет преодолеть на одном заряде 179 км за почти за 8 дней на высоте 1000 метров над поверхностью Марса.