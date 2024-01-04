Инопланетяне в облаках Венеры: новая миссия может изменить представление об адской планете (фото)

Первая в истории частная миссия на Венеру будет искать признаки внеземной жизни в наполненных серой облаках планеты.

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Венера, которую называют адской планетой из-за невероятно высокой температуры, скрывает еще много секретов, которые предстоит раскрыть. Но главная загадка состоит в том, что существуют предположения о том, что в серных облаках Венеры может существовать внеземная жизнь. Для того, чтобы выяснить, есть ли она там или нет, в январе 2025 года на Венеру отправится первый в истории аппарат под названием Venus Life Finder, который полностью финансируется из частных источников. Главный исследователь этой миссии Сара Сигер из Массачусетского технологического института (США) считает, что капли серной кислоты в облаках Венеры могут содержать биохимию, которая отличается от земной биохимии, пишет Space.

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Сигер и ее коллеги представили исследование, в котором они попытались разобраться, может ли в, казалось бы, непригодных для жизни условиях атмосферы Венеры существовать внеземная жизнь. Ученые считают, что в облаках Венеры капли серной кислоты, могут содержать биохимию, которая сильно отличается от привычной нам.

Облака на Венере состоят из концентрированной серной кислоты. Это химическое соединение разрушает большую часть биохимических веществ земной жизни и считается, что известная жизнь не может существовать в таких условиях.

Облака на Венере состоят из концентрированной серной кислоты. Это химическое соединение разрушает большую часть биохимических веществ земной жизни и считается, что известная жизнь не может существовать в таких условиях Фото: JAXA

Но Сигер обнаружила, что ключевые молекулы, необходимые для жизни стабильны в концентрированной серной кислоте, что подтверждает идею о том, что в атмосфере Венеры могут существовать сложные химические вещества, необходимые для жизни.

Ученые считают, что исключать возможность возникновения жизни в концентрированной серной кислоте нельзя. Потому как жизнь на Венере могла использовать в качестве растворителя не воду, а это токсичное соединение. Но для точного понимания существует ли жизнь на Венере, необходимо получить образцы из ее атмосферы. Как раз в этом плане исторической миссией и является Venus Life Finder.

Путешествие этого аппарата к Венере займет примерно полтора года. Когда Venus Life Finder окажется на орбите вокруг Венеры, то он отправит в ее атмосферу маленький зонд. Именно с его помощью будут собраны необходимые данные, которые могут показать, что на Венере может существовать жизнь. По крайне мере ученые надеются ели и не обнаружить саму жизнь, то найти хотя бы признаки ее возможного существования в облаках адской планеты.

Ученые считают, что исключать возможность возникновения жизни в концентрированной серной кислоте нельзя. Потому как жизнь на Венере могла использовать в качестве растворителя не воду, а это токсичное соединение Фото: NASA/JPL-Caltech

С другой стороны, некоторые ученые считают, что даже если, Venus Life Finder найдет сложные органические молекулы в облаках Венеры, то не обязательно будет свидетельством наличия там жизни. Но в то же время такое открытие может показать, что Венера пригодна для жизни.

Конечно же аппарат Venus Life Finder может вообще не обнаружить ничего, что бы указывало на обитаемость планеты. Но в этом случае у ученых будет возможность поставить точку в давних спорах о том, есть ли жизнь на Венере.

Как уже писал Фокус, в будущем наша планета может стать очень похожей на Венеру, где невозможно будет жить. Это связано с усилением климатического кризиса.