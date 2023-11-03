На Венеру отправляется первая в истории частная миссия, чтобы найти здесь жизнь: известна дата

Американская компания Rocket Lab собирается отправить на Венеру зонд для изучения ее атмосферы и поисков признаков возможной жизни.

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Компания Rocket Lab объявила о том, что ее зонд под названием Venus Life Finder должен отправиться для исследования Венеры уже в конце следующего года. Это первая в истории миссия на вторую планету от Солнца, которая полностью финансируется из частных источников, пишет Space.

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Представители компании Rocket Lab сообщили, что аппарат Venus Life Finder может быть запущен с помощью ракеты-носителя Electron уже 30 декабря 2024 года. Хотя существует вероятность того, что запуск может быть перенесен на 2025 год.

Сначала зонд Venus Life Finder будет выведен на околоземную орбиту, после чего он облетит Луну и затем уже отправится к Венере. Само путешествие к этой планете может занять примерно полтора года.

Когда аппарат подлетит к Венере, то он отправит в ее атмосферу небольшой зонд. Здесь температура намного ниже, чем на раскаленной поверхности планеты и зонд должен выяснить, если ли на Венере условия необходимые для поддержания жизни. Возможно он даже обнаружит признаки существования этой жизни.

Ранее ученые в слое атмосферы планеты, расположенном на высоте от 45 до 60 км над поверхностью, обнаружили признаки существования фосфина. Это вещество является побочным продуктом жизнедеятельности микроорганизмов. Исходя из этого возникло предположение, что Венера может быть обитаемой планетой.

Ранее ученые в слое атмосферы планеты, расположенном на высоте от 45 до 60 км над поверхностью, обнаружили признаки существования фосфина. Это вещество является побочным продуктом жизнедеятельности микроорганизмов. Исходя из этого возникло предположение, что Венера может быть обитаемой планетой Фото: NASA

Изначально компания Rocket Lab собиралась отправить Venus Life Finder на Венеру в мае 2023 года, но затем полет был перенесен.

Известно, что зонд запущенный в атмосферу планеты пробудет там не очень длительное время, но сможет собрать данные как о составе атмосферы Венеры, так и возможных органических молекулах, которые здесь могут быть.

Некоторые ученые считают, что даже обнаружение органических молекул в атмосфере Венеры не будет прямым доказательством того, что здесь есть микробная жизнь. Но это будет доказательство того, что Венера пригодна для этой жизни.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование показало, что на Венере в далеком прошлом происходила тектоника плит. Такое движение является важным процессом для появления и развития жизни. В частности, это помогло эволюции жизни на Земле. Ученые считают, что в далеком прошлом Венера могла быть пригодной для жизни планетой.

Также Фокус писал о том, что аппарат NASA прилетел к астероиду Динкинеш и сделал неожиданное открытие. Космический аппарат "Люси" достиг первой цели своей миссии, но она приняла неожиданный поворот. Оказалось, у космического камня имеет спутник, размер которого в 3 раза меньше ширины астероида Динкинеш.