Здесь могла быть жизнь. Миллиарды лет назад Венера имела ключевую особенность Земли (фото)

На Венере в далеком прошлом происходила тектоника плит, как и на ранней Земле, считают ученые.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, доказывает, что на самой жаркой планете Солнечной системы в далеком прошлом происходила тектоника плит. Этот процесс мог бы сделать Венеру более гостеприимной для появления и развития жизни, пишет The New York Times.

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Сейчас Венера вообще не похожа на Землю и их объединяет лишь то, что обе планеты являются каменистыми. Вторая планета от Солнца является самым жарким миром Солнечной системы, где температура составляет 460 градусов Цельсия, а в атмосфере плавают облака из серной кислоты.

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Но авторы нового исследования считают, что на раннем этапе своей истории на Венере могла быть ключевая особенность нашей планеты, то есть здесь происходила тектоника плит, что приводило к изменениям внешней части коры планеты. Движение литосферных плит является критически важным процессом для появления и развития жизни, а потому Венера могла быть раньше более гостеприимной планетой.

На Венере в далеком прошлом происходила тектоника плит, как и на ранней Земле, считают ученые Фото: NASA

Ученые считают, что тектоника плит на Венере происходила примерно в то же время, то и на ранней Земле, около 4,5 – 3,5 млрд лет назад. Таким образом эта планета могла быть более похожей на Землю. В частности, химические реакции, возникшие в результате тектоники плит, могли убрать большую часть углекислого газа, который сегодня делает Венеру такой адской планетой.

Новое исследование подтверждает существующие теории о том, что Венера в далеком прошлом была более прохладной планетой, где на поверхности существовала вода в жидком виде. Исходя из этого, миллиарды лет назад на Венере могла процветать микробная жизнь.

Основой нового исследования стало изучение не поверхности, а атмосферы Венеры, в частности такого ее компонента, как азот. Когда формируются каменистые планеты азот накапливается в минералах. Но во время извержениях вулканов минералы плавятся и тогда азот может попасть в атмосферу, где и остается. По словам ученых, азот является хорошим диагностическим инструментом для понимания тектонической истории планеты.

Ученые создали компьютерное моделирование, где использовались два типа тектонических моделей. Одной моделью была так называемая застойная крышка, когда внешняя кора планеты состоит из твердой неподвижной оболочки. Большая часть газов в таком случае остается под оболочкой.

Ученые считают, что тектоника плит на Венере происходила примерно в то же время, то и на ранней Земле, около 4,5 – 3,5 млрд лет назад Фото: space.com

Вторая модель включала в себя тектонику плит. На Земле во время движений плит в месте где они сталкиваются происходит 80% вулканических процессов. В результате это приводит к выбросу в атмосферу большого количества газов.

Если бы Венера всегда имела неподвижную оболочку коры, как это есть сейчас, то, согласно моделированию, уровень наблюдаемого азота в атмосфере планеты был бы намного ниже.

Авторы исследования считают, что на Венере сначала происходила активная тектоника плит с выбросом большого количества углекислого газа и азота, а затем кора планеты сомкнулась и никаких движений плит больше не происходило.

В то же время другие ученые считают результаты нового исследования интересными, но не окончательными, ведь они основаны на моделировании. Поэтому будущие миссии NASA и Европейского космического агентства могут помочь подтвердить или опровергнуть полученные результаты.

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