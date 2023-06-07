Есть ли жизнь на Венере: первая в истории частная миссия на планету выяснит это

Хотя компания Rocket Lab планировала отправить на Венеру свой исследовательский аппарат в этом году, миссию перенесли на 2025 год.

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Частная американская компания Rocket Lab так и не отправила на Венеру свой космический аппарат в мае этого года, как планировалось раньше. Теперь первая в истории частная миссия на эту планету начнется не раньше, чем через 2 года, пишет Space.

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Венера является планетой с самой высокой температурой в Солнечной системе и обычно ее называют "адским местом", ведь здесь настолько горячо, что может запросто расплавится свинец. Он плавится при температуре в 327 градусов Цельсия, в то время как на Венере температура может достигать и 450 градусов Цельсия. Но некоторые исследования предполагают, что высоко в плотной атмосфере планеты, там, где условия не такие экстремальные, может существовать микробная жизнь.

Еще 3 года назад ученые заявили о том, что они обнаружили в облаках Венеры признаки существования фосфина. Это токсичное вещество встречается на Земле и является побочным продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Поэтому и возникло предположение, что жизнь на Венере все же может существовать.

Еще в прошлом году основатель компании Rocket Lab Питер Бек заявил о том, что нужно обязательно лететь на Венеру, чтобы найти там внеземную жизнь. Хотя изначально о планах компании отправить исследовательский зонд на адскую планету стало известно еще в 2020 году. Через 2 года в компании сообщили, что полет запланирован на 2023 год и основная цель миссии состоит в поисках признаков жизни на Венере и полном исследовании ее атмосферы.

Еще 3 года назад ученые заявили о том, что они обнаружили в облаках Венеры признаки существования фосфина Фото: NASA/JPL-Caltech

Но планируемый запуск космического аппарата в рамках первой в истории частной миссии на Венеру не состоялся в мае этого года и как стало известно миссия перенесена как минимум на январь 2025 года. Хотя в компании Rocket Lab не раскрыли подробностей, почему было принято такое решение.

Сейчас NASA планирует отправить к Венере два своих космических аппарата — DAVINCI и VERITAS. Но их полет запланирован на конец этого десятилетия или же он состоится уже в начале следующего, как уже писал Фокус.

Если аппарат от Rocket Lab полетит к Венере через 2 года, то он в любом случае прибудет к своей цели раньше аппаратов NASA. Кстати, стоимость этой миссии оценивается в 10 млн долларов, в то время как оценочная стоимость запуска двух миссий NASA на Венеру составляет примерно 1 млрд долларов.

Согласно плану компании Rocket Lab, их зонд, размером всего в 38 см и весом в 20 кг, долетит до Венеры за 5 месяцев. Но работать в атмосфере планеты он будет очень недолго – всего 3-5 минут. В атмосферу Венеры его доставит специальный модуль, а затем зонд начнет падение с высоты в 60 км до отметки в примерно 45 км и за это короткое время будет собирать научные данные. Кстати, в этом слое атмосферы Венеры и были обнаружены признаки существования фосфина.

Согласно плану компании Rocket Lab, их зонд, размером всего в 38 см и весом в 20 кг, долетит до Венеры за 5 месяцев Фото: ESA

Но, на самом деле, зонд не будет искать сам фосфин, вместо этого он попытается обнаружить другие сложные органические молекулы, измеряя их состав, распространение и форму во время спуска. Эти данные отправятся на Землю еще до того, как огромное давление и высочайшая температура на Венере уничтожат космический аппарат.

Если зонд обнаружит сложные органические молекулы, то это не будет прямым доказательством существования микробной жизни на Венере, но это докажет, что эта планета более пригодная для жизни, чем считалось ранее, говорят ученые.

Также Фокус писал о том, что в октябре 2023 года должен состоятся долгожданный полет к, как считается, самому дорогому астероиду в нашей звездной системе. Этот астероид называется Психея и пока что данные указывают, то это действительно драгоценный космический камень.